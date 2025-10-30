महाराष्ट्र बातम्या

Video: ''आज आई असती तर..'' बच्चू कडूंना अश्रू अनावर, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याआधी म्हणाले...

Tears Overcome Bachchu Kadu While Heading to Mumbai for Farm Loan Waiver Talks; Emphasizes Sacrifice for Farmers' Cause: बच्चू कडू हे मुंबईला निघाले तेव्हा भावुक झाले होते. ते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करत आहेत.
Bachchu Kadu
Bachchu KaduSakal
संतोष कानडे
Updated on

Bachchu Kadu: शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, या आग्रही मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी आंदोलन छेडलं आहे. नागपूरमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाला कोर्टाने परवानगी नाकारल्यानंतरही त्यांनी त्यांचं आंदोलन सुरुच ठेवलं. शेवटी सरकरच्या शिष्टमंडळाने आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानुसार आज, गुरुवारी आंदोलक मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला मुंबईत दाखल झाले आहेत.

