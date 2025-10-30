Video: ''आज आई असती तर..'' बच्चू कडूंना अश्रू अनावर, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याआधी म्हणाले...

Bachchu Kadu: शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, या आग्रही मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी आंदोलन छेडलं आहे. नागपूरमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाला कोर्टाने परवानगी नाकारल्यानंतरही त्यांनी त्यांचं आंदोलन सुरुच ठेवलं. शेवटी सरकरच्या शिष्टमंडळाने आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानुसार आज, गुरुवारी आंदोलक मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला मुंबईत दाखल झाले आहेत..मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी मुंबईकडे निघालेल्या बच्चू कडू यांनी प्रवासादरम्यान 'साम टीव्ही'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांना आईची आठवण झाली आणि अश्रू अनावर झाले. स्वतःसाठी तर सगळेच जगतात परंतु शेतकऱ्यांसाठी जगलं पाहिजे, हा आईचा विचार होता, असं त्यांनी सांगितलं..हे सगळं ज्याने कुणी केलं तो... शुभमन गिलसोबत लग्नाच्या चर्चांवर मराठी अभिनेत्रीने सोडलं मौन; म्हणाली, 'एक क्रिकेटर... .बच्चू कडू म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांचे आभार मानतो, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आमच्या आंदोलनाला भेट दिली. बाकीच्या जातीच्या नेत्यांनीही शेतकरी म्हणून पुढे आलं पाहिजे.. ओबीसी नेत्यांनीही आलं पाहिजे, अशी अपेक्षा बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली..Tulsi Vivah and Devuthani Ekadashi: कार्तिक महिन्यात तुळशी विवाह आणि पूजन केल्याने कोणते फळ मिळते? जाणून घ्या देवउठणी एकादशीचे खास महत्त्व.शेतकऱ्यांसाठी एक भाऊ गेला तरी चालेल..आम्ही सहा भाऊ आहोत, आमच्यातला एक भाऊ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी गेला तरी चालेल, अशी भूमिका बच्चू कडू यांच्या मोठ्या भावाने व्यक्त केली होती. त्यावर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले की, लोकांसाठी मरता आलं पाहिजे. स्वतःसाठी उभं राहणारे भरपूर असतात.. असा माझ्या आईचा विचार होता.हे बोलताना बच्चू कडू यांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं. ते पुढे बोलले की, हाच विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हाच विचार आहे आणि अहिल्यादेवींचाही हाच विचार आहे.. आपण समाजासाठी जगलं पाहिजे. आईची आठवण आली त्यामुळे मी फोर बोलू शकत नाही. आई असती तर तिला वेगळं वाटलं असतं.. ती शेतीत खूप राबली, खूप कष्ट केले.. ११ ते ५ मजुरांसारखी मेहनत केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मी कायम झगडत राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.