Bachchu Kadu: ''बच्चू कडू मॅनेज?'' आरोप करणाऱ्यांवर कडूंचा संताप; म्हणाले, फायदाच झाला...

Nagpur Farmer Protest: कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारसोबत चर्चेला बसलेले बच्चू कडू मॅनेज झाले, असा आरोप सोशल मीडियातून होतोय. या आरोपांवर स्वतः बच्चू कडू यांनी उत्तर दिलं आहे. सरकारने बच्चू यांना आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला ३० जून २०२६ अशी तारीख कर्जमाफीसाठी दिली आहे. मुंबईतल्या बैठकीनंतर बच्चू कडू नागपूरला गेले आणि आंदोलकांशी संवाद साधला..बच्चू कडू म्हणाले की, ही लढाई आपण जिंकली आहे, एकीच बळ किती मोठं असतं हे दिसून आलं. आपण सरकारकडून कर्जमाफीची तारीख आणलेली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याला आंदोलनाने बळ दिलं आहे. परंतु घरी बसून मला मॅनेज झाले का, असे फोन काहीजण करतात. आरोप सहन कारायचे तरी किती? एवढं काम करुन लोकं आरोप करीत असतील तर दुर्दैव आहे. लोकांना घरी बसून कमेंट करणं सोपं आहे, परंतु ज्यांनी रक्त सांडलं त्यांचं काय? असा प्रश्न बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला..एका महिन्याला किती कमावतात माधुरी दीक्षितचे पती डॉ. श्रीराम नेने? आकडा ऐकून भुवया उंचावतील.''तुम्ही एकत्र आल्याने ज्या विहरीला पाणी लागत नव्हते त्या विहरीला पाणी आणले आहे. आता किमान तारीख आणि कर्जमाफीची घोषणा घेऊन आलो आहोत.. उद्याच पैसे द्यायला सोपं नाही. आमची सरकारसोबत तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नेते बैठकीतून चर्चेसाठी बाहेर गेले आणि तारीख दिली.'' असं सांगत कडूंनी बैठकीचा सविस्तर क्रम सांगितला..Ambegaon Leopard Captured : भराडीत बिबट्याची दहशत संपली! दोन दिवसांपूर्वी शेळीला ठार करणाऱ्या मादी बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात यश.काय म्हणाले बच्चू कडू?दोन महिने लेट झालो, पण अतिवृष्टीत अडकलेल्यांनाही उशिराच्या तारखेमुळे लाभ मिळणार आहे. काही लोक टीका करतात, पण कधीच सगळ्यांचं समाधान होऊ शकत नाहीत. अमृत दिलं तरी समाधान होत नाही. एकनाथ शिंदे यांनी कर्जमाफीचा शब्द दिला आहे. आम्ही काही शेतकऱ्यांचे वैरी नाहीत. टप्प्याटप्प्याने यश मिळणार आहे. त्यामुळे कोण काय बोलतं याकडे लक्ष देऊ नका..