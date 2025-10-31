महाराष्ट्र बातम्या

Bachchu Kadu: ''बच्चू कडू मॅनेज?'' आरोप करणाऱ्यांवर कडूंचा संताप; म्हणाले, फायदाच झाला...

Responding to social media claims of being 'managed' by the government, the activist leader defends the June 30, 2026, deadline for a blanket farm loan waiver, saying the delay benefits farmers hit by unseasonal rains: बच्चू कडू यांनी आंदोलनामुळे यश मिळाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
संतोष कानडे
Nagpur Farmer Protest: कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारसोबत चर्चेला बसलेले बच्चू कडू मॅनेज झाले, असा आरोप सोशल मीडियातून होतोय. या आरोपांवर स्वतः बच्चू कडू यांनी उत्तर दिलं आहे. सरकारने बच्चू यांना आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला ३० जून २०२६ अशी तारीख कर्जमाफीसाठी दिली आहे. मुंबईतल्या बैठकीनंतर बच्चू कडू नागपूरला गेले आणि आंदोलकांशी संवाद साधला.

