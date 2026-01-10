नैतिकतेला तडा! बदलापूर लैंगिक अत्याचारातील आरोपी आता भाजपचा स्वीकृत नगरसेवक, जनतेचा संताप उसळला...

दोन वर्षांपूर्वी बदलापूरमधील एका शाळेत दोन चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं होतं. या घटनेनं संपूर्ण राज्याला धक्का बसला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचा एन्काऊंटरदेखील करण्यात आला होता. मात्र, आता याच प्रकरणातील एका सहआरोपीला भाजपाने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिली आहे. तुषार आपटे असं या आरोपीचं नाव आहे. त्याच्या नियुक्तीनंतर राजकीय वर्तुळात आता विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .शुक्रवारी कुळगाव–बदलापूर नगरपरिषदेत पाच स्वीकृत नगरसेवकांची नावं जाहीर करण्यात आली. यात भाजपच्या दोन, शिवसेनेच्या दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक अशा सदस्याचा समावेश आहे. यात भाजपने तुषार आपटे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यावरुन आता राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे..Sangli Election : ‘माघार घे, तुला कॉप्ट करतो! ’महापालिका निवडणुकीत नेत्यांचे नवे गाजर; सांगलीत ‘स्वीकृत’ राजकारण चर्चेत.तुषार आपटे हे बदलापूर लैगिक प्रकरणातील सहआरोपी आहेत. ज्या शाळेत ही घटना घडली, त्या शाळेच्या शैक्षणिक संस्थेत ते सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. लैगिंक अत्याचाराच्या घटनेनंतर ते अनेक दिवस फरार होते. त्यांना ४४ दिवसांनंतर कर्जत येथून अटक करण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या ४८ तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. त्यानंतर त्यांनी शैक्षणिक संस्थेत पुन्हा काम सुरु होतं..Maharashtra Politics: अंबरनाथमध्ये 'एक नंबर'ची लढाई! नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप विरुद्ध शिंदेसेनेचा ‘स्ट्रेट फाइट’.महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर ते राजकारणातही सक्रीय होता. ते भाजपासाठी काम करत होते. पालिका निवडणुकीत त्यांनी भाजपसाठी प्रचार करत पक्षाला मदत केली होती. त्याचंच फळ म्हणून भाजपाने आता त्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नेमल्याचं बोललं जातं आहे. यावर आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.