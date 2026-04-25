लढून थकलो, राजपाट सांभाळा; शिवरायांनी रामदास स्वामींना केलेली विनंती, बागेश्वरबाबांचं वादग्रस्त विधान

बागेश्वर धामचे धीरेंद्रशास्त्री महाराज यांनी नागपुरात भारत दुर्गा मंदिराच्या कार्यक्रमावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त विधान केलंय. धक्कादायक बाब म्हणजे या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत हे उपस्थित असताना बागेश्वर बाबाने असं विधान केलंय. इतकंच नाही तर मी आता थकलोय, दया करा राजपाट सांभाळा अशी विनंती शिवरायांनी रामदास स्वामींना केल्याची मुक्ताफळे बागेश्वर बाबांनी उधळलीत. Dhirendra Shastri Remarks Trigger Debate in Nagpur.धीरेंद्रशास्त्री महाराज याआधीही त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत आले होते. त्यावेळी त्यांना माफीही मागावी लागली आहे. आता त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज युद्ध करताना थकल्याचं विधान केलंय. शिवरायांनी समर्थ रामदासांकडे राजपाट सांभाळण्यासाठी दिला, असं विधान बागेश्वर बाबाने केलंय. नागपूरमध्ये भारत दुर्गा मंदिर या कार्यक्रमात ते बोलत होते..बागेश्वर धामचे धीरेंद्रशास्त्री म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यावेळी युद्ध करता करता थकले. त्यावेळी एक दिवस ते स्वामी समर्थ रामदासांकडे गेले आणि म्हणाले की आम्ही खूप युद्ध लढली. आता कृपा करा की आम्हाला युद्ध करायची नाही. दया करा, राजपाट सांभाळा. तुमच्या आज्ञेनेच आम्ही चाललो पण आता होत नाहीय. आता आराम हवाय. काही दिवस काही करायचं नाहीय असं विधान बागेश्वर बाबांनी म्हटलंय..उत्तरेकडील माणसं इतिहास शिकवायला लागलेत : इंद्रजीत सावंतशिवराय लढून थकले आणि रामदास स्वामींकडे राजपाट दिला असं विधान बागेश्वर बाबांनी केलंय. यावरून आता इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांनी संताप व्यक्त केलाय. शिवराय लढून थकण्यासारखे नव्हते हे सर्वांना माहितीय. रामदास स्वामींकडे राजपाट दिला हे थोतांड आहे. बोगस कागदपत्रं प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावर इतिहासकार मेहेंदळे यांनीही हे खोटं असल्याचं म्हटलं होतं. रामदास स्वामी यांनी शिवरायांना राज्य दिलं या भाकडकथा आहेत. याला इतिहासात कसलाच आधार नाही. तरी उत्तरेकडील माणसं येऊन महाराष्ट्राला इतिहास शिकवायला लागलेत. इतिहासाची मोडतोड करतायत असंही इंद्रजीत सावंत यांनी म्हटलं.