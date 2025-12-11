Bajarang Sonwane Video: बीडच्या खासदाराने लोकसभा गाजवली! ओम बिर्लांनाही हसू आवरेना; म्हणाले, तुम्ही उजवीकडे बघून हसता...

Sansad Winter Session: संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. गुरुवारी अधिवेशनाचा नववा दिवस होता. निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेमध्ये बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी आपला मुद्दा तर मांडलाच पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही कोपरखळी मारली..लोकसभा सदस्य म्हणून पहिल्यांदाच निवडून गेलेले बजरंग सोनवणे यांना सुरुवातीला सभागृहात बोलणं अवघड जात होतं. परंतु आता त्यांचं मूळ वक्तृत्व पुन्हा बहरु लागल्याचा प्रत्यय गुरुवारी आला. SIR वरील चर्चेवर बोलताना ते म्हणाले, या विषयावर बोलण्यासाठी मला पुरेसा वेळ द्या, मी पहिल्यांदाच निवडून आलेला सदस्य आहे. मतदार यादीतून नाव काढण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ अपुरा आहे. निदान तीन महिन्यांचा वेळ त्यासाठी मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली..Influencer Market : अरे बापरे! इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री 10,000 कोटी पार; इन्फ्लुएंसर्सने बदलला जाहिरातींचा ट्रेंड .लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना उद्देशून खासदार सोनवणे म्हणाले, मी ऐकलंय देवाचे अनेक रुपं आहेत.. पण तुमचे दोन रुपं मी बघतोय. तुम्ही जेव्हा सभागृहात येता तेव्हा उजवीकडे बघून हसता आणि डावीकडे बघून राग दाखवता.. माफ करा मी छोटा माणूस आहे..Kolhapur heritage sites : कोल्हापूरचा हजारो वर्षांचा वारसा अतिक्रमणात हरवतोय; प्राचीन मंदिरांना फलकांच्या विळख्यातून मुक्ती कधी?.बजरंग सोनवणे यांनी केलेलं हे विधान ऐकून सभागृहात एकच हशा पिकला. खुद्द ओम बिर्ला यांनाही हसू आवरलं नाही. विरोधी बाकावरचे सदस्य आणि अपक्ष सदस्यांनाही योग्य न्याय द्यावा, अशीच मागणी एकप्रकारे सोनवणे यांनी खुबीने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.