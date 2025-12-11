महाराष्ट्र बातम्या

Bajarang Sonwane Video: बीडच्या खासदाराने लोकसभा गाजवली! ओम बिर्लांनाही हसू आवरेना; म्हणाले, तुम्ही उजवीकडे बघून हसता...

Bajrang Sonawane’s witty remark during the Winter Session: लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना खासदार बजरंग सोनवणे यांनी कोपरखळी मारली. यावेळी संपूर्ण सभागृहात हशा पिकला.
bajarang sonwane

esakal

संतोष कानडे
Sansad Winter Session: संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. गुरुवारी अधिवेशनाचा नववा दिवस होता. निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेमध्ये बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी आपला मुद्दा तर मांडलाच पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही कोपरखळी मारली.

