Baramati Election: मोरेंना मैदानात उतरवून काँग्रेसला काय साधायचंय? महत्त्वाची 5 कारणं समजून घ्या...

Baramati Congress Candidate: बारामती विधानसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. सुनेत्रा पवार या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आणि महायुतीकडून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर, महाविकासआघाडीतील एक घटक पक्ष असणाऱ्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानंही बारामतीत विरोधी उमेदवार द्यायचा नाही असं ठरवलंय. ठाकरेंनीही सुनेत्रा पवारांनाच साथ दिली आहे. पण काँग्रेस पक्षानं मात्र वेगळीच भूमिका घेतलेली दिसतंय. काँग्रेस पक्षानं इथून आकाश मोरेंना बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आकाश मोरे नेमके कोण आहेत? काँग्रेसला यातून काय साध्य करायचंय हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे..अजितदादांचं अकाली निधन होणं, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणं आणि बारामती विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक लागणं... खरंतर आपल्यापैकी कुणीही याची कल्पना केली नसेल पण हे होतंय. ज्या अजितदादांनी आपल्या बारामतीसाठी संपूर्ण हयात घालवली, पवारांची दृष्टी आणि अजितदादांची अंमलबजावणी ही द्विसूत्री बारामतीच्या विकासात महत्वाची राहिली आहे. त्या बारामतीत आता अजितदादा हयात नसताना त्यांच्या पत्नीविरुद्ध रिंगणात 68 उमेदवार उतरले आहेत. त्यात ज्या पक्षासोबत अजितदादांनी सर्वाधिक वेळ, सत्ता अनुभवली त्याच काँग्रेस पक्षानं अजितदादांविरुद्ध आकाश मोरेंना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलंय..कोण आहेत आकाश मोरे कोण?हे तेच आकाश मोरे आहेत, ज्यांच्या वडिलांनी एकेकाळी शरद पवारांविरूद्ध दोन हात केले होते. आकाश मोरेंचे वडील अॅड. विजयराव मोरे हे विधानपरिषदेचे आमदार होते. २०१४ च्या विधानसभेला आकाश मोरेंनी अजित पवारांविरुद्ध निवडणूक लढवली होती. मोरे हे पेशानं वकील आहेत. काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते मानले जातात. ते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव आहेत. आकाश मोरेंसह पाच इच्छुकांच्या मुलाखती काँग्रेसनं पोटनिवडणुकीसाठी घेतल्या होत्या..काँग्रेसला नेमकं काय साधायचंय?खरंतर १९९१ पासून अजित पवार सलग ९ वेळा विधानसभेचे आमदार राहिलेत. बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसशिवाय कोणताच पक्ष मोठा झालेला नाही. त्यात आता अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची आणि भाजपची हातमिळवणी झाल्यानंतर NCP, BJP च्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष मात्र स्वतंत्र प्रयोग राबवण्याच्या तयारीत दिसतोय. काँग्रेस पक्ष म्हणून स्थानिक पातळीवर प्रभाव पाडण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार दिल्याचं बोललं जातंय. संघटनात्मक काम शिवाय, आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठीही काँग्रेस पक्षानं ही रणनीती आखल्याचं बोललं जातंय.आकाश मोरेंनाच संधी का? तर तरुण चेहरा आणि स्थानिक राजकारणात अनुभव असलेलं युवा नेतृत्व म्हणून त्यांनाच पुन्हा संधी दिल्याची चर्चा आहे.मतांचं विभाजन घडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा आहे. कारण, सध्या हिंदुत्ववादी मतं, अजितदादांची सहानुभूती जरी त्यांना मिळत असली तरी नाराज ओबीसी-बहुजन समाजाची मतं मिळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न दिसून येतोय.दुसरीकडे लोकशाहीसाठी निवडणूक लढवली पाहिजे अन् संविधानावर देश चालला पाहिजे हा पक्षनेतृत्वाचा संदेश सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी काँग्रेस पक्षानं रणनीती आखलेली दिसतेय..विशेष म्हणजे सध्या देशातल्या कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार आहे. पण महाराष्ट्रात काँग्रेसची अवस्था ही मगरीसारखी झाली आहे. म्हणजे ज्या काँग्रेसनं आतापर्यंत सर्वाधिक सत्ता उपभोगली आहे, तीच काँग्रेस आता सुन्नावस्थेत आहे. काँग्रेसला अच्छे दिन यायला बराच काळ जावा लागणार असं दिसतंय. भाजपकडून काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र, काँग्रेसमुक्त भारत असा प्रचार केला जातो. काँग्रेसला टार्गेट केलं जातं. त्यामुळे मिळेल तिथे, जमेल तसं काँग्रेस पक्ष आपलं अस्तित्व जपण्यासाठी धडपड करताना दिसते आणि बारामतीतही आकाश मोरेंना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून काँग्रेसनं आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी एक खेळी केल्याचं बोललं जातंय..मुद्दा असा आहे की, कायम राजकीय चर्चांमध्ये हिणवल्या जाणाऱ्या काँग्रेसला बारामती पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा महत्व मिळालेलं दिसतंय. कारण, खुद्द सुनेत्रा पवारांनी याआधी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. जयराम रमेश यांच्याशी त्यांचं बोलणं झालं. त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांशी संवाद साधतो म्हटलंय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना हायकमांडनं बोलावलं. तिकडे शरद पवार राजधानी दिल्लीत आहेत. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी संवाद साधताहेत. त्यात एका गोष्टीचा राजकीयदृष्ट्या विचार केला गेला तर, मागील काही दिवसात सहानुभूतीच्या किंवा राजकीय परंपरेच्या पार्श्वभूमीवर अजितदादांचे चिरंजीव पार्थ पवार अन् शरद पवार हे महाविकासआघाडीकडून बिनविरोध राज्यसभेवर गेलेत. सुनेत्रा पवारांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे आणि त्यांना विधिमंडळाच्या एका सभागृहाचं सदस्य होणं बंधनकारक आहे. अशातच आता सुनेत्रा पवारांची निवडणूक बिनविरोध होते का याचं खरं उत्तर आपल्याला ९ एप्रिलला कळेल. कारण उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची ती शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसची उमेदवारी अर्ज भरून अटेंशन सीकर म्हणून खेळलेली खेळी शरद पवार आपल्या बारामतीत हाणून पाडू शकतात का? अजित पवारांच्या पक्षाकडून होणार्या शिष्टाईला आणि सर्व नेत्यांच्या आवाहनाला काँग्रेस पक्ष कसा प्रतिसाद देतो, हे पाहणं महत्वाचं आहे.. 