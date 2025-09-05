महाराष्ट्र बातम्या
Laxman Hake: ''ओबीसींच्या हक्काला धक्का लाऊ देणार नाही'', बारामतीत एल्गार मोर्चा; हाकेंना प्रकाश आंबेडकरांचा फोन...
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही पण ओबीसींच्या कोट्यातून ते देण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यात ओबीसी बांधव रस्त्यावर उतरुन त्याला तीव्र विरोध करेल, सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा प्रा. हाके यांनी दिला.
बारामती: ओबीसी समाजाच्या वाट्याच आरक्षण कोणालाही घेऊ दिले जाणार नाही, या आरक्षणावर कोणालाही गदा आणू दिली जाणार नाही, ओबीसी समाजबांधव हा डाव कधीच यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा ओबीसी बांधवांनी बारामतीत शुक्रवारी (ता. 5) दिला. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करावी, अशीही मागणी या मोर्चादरम्यान नेत्यांनी केली.