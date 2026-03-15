बारामती, राहुरीत पोटनिवडणुकीची घोषणा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तारखा केल्या जाहीर

Baramati and Rahuri Bypoll Dates Announced देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीची घोषणा करताना महाराष्ट्रातल्या दोन जागी पोटनिवडूक जाहीर करण्यात आलीय. बारामती आणि राहुरीच्या पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली. पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यासोबतच महाराष्ट्रातील दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. आसाम, केरळ, पाँडिचेरीमद्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या ठिकाणी ९ एप्रिलला मतदान तर ४ मे रोजी निकाल लागेल. तर तामिळनाडुत २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २३ आणि २९ मे अशा दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर पाचही राज्यांचा निकाल ४ मे रोजी लागणार आहे. Baramati Rahuri Bypolls Dates Declared by Election Commission

Related Stories

No stories found.