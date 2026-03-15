बारामती, राहुरीत पोटनिवडणुकीची घोषणा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तारखा केल्या जाहीर

केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली. पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यासोबतच महाराष्ट्रातील दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. आसाम, केरळ, पाँडिचेरीमद्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या ठिकाणी ९ एप्रिलला मतदान तर ४ मे रोजी निकाल लागेल. तर तामिळनाडुत २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २३ आणि २९ मे अशा दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर पाचही राज्यांचा निकाल ४ मे रोजी लागणार आहे. Baramati Rahuri Bypolls Dates Declared by Election Commission.महाराष्ट्रात राहुरीचे भाजपचे शिवाजी कर्डिले यांच्या निधनामुळे तर बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार निधनामुळे विधानसभेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. या दोन रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलीय. दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात यासाठी मतदान होणार आहे..राहुरी आणि बारामती या दोन मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तर या पोटनिवडणुकीची मतमोजणी ४ मो रोजी होऊन निकाल लागेल. दोन्ही जागांवर निवडणूक लागणार की बिनविरोध निवड होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. बारामतीतून अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनेत्रा पवार यांचेच नाव निश्चित मानलं जातंय..पाच राज्यांच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्षसंपूर्ण देशाचे लक्ष तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांकडे लागले आहे. त्याचबरोबर आसाममधील राजकीय समीकरणांवरही सर्वांचे लक्ष आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहे. काँग्रेसने आसाममध्ये आपल्या २३ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. यावेळी १५ जागा मित्रपक्षांसाठी सोडण्यात आल्या आहेत.