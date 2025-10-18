OBC Maha Elgar : ‘ओबीसी डीएनए’ म्हणणाऱ्यांकडून दगा, बीडमधून भुजबळांचा महाएल्गार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर नाव न घेता टीका

बीड : ‘‘ओबीसीं’च्या न्याय्य हक्कांच्या लढाईची मशाल क्रांतिकारी बीड जिल्ह्यातून प्रज्वलित करण्यात आली आहे. आता आपल्या ताटातील कुणाला द्यायचे नाही, यासाठी ओबीसी एकजूट होणे गरजेचे आहे. आपल्यातील वादविवाद दूर करून आपल्यात घुसखोरी करणाऱ्या बोगस कुणबी मराठ्यांना ‘ओबीसी’ आरक्षणातून हद्दपार करण्यासाठी ही लढाई आहे. ‘ओबीसी डीएनए’ म्हणणाऱ्याकडूनच दगाफटका झाला आहे,’’ असा घणाघाती आरोप ‘ओबीसीं’चे नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता केला..शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडा संकुलात शुक्रवारी ओबीसी महाएल्गार मेळावा झाला. मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना मंत्री भुजबळ बोलत होते. आमदार धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मनोज कायंदे, प्रा.लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे, संजय दौंड यांच्यासह समाजातील नेते, पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.‘‘आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव मोहीम नव्हे. आरक्षण हे समाजातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी असते. मात्र एक व्यक्ती आणि समाजातील काही चोरांना सोबत घेऊन शासनावर दबाव टाकत मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील ‘जीआर’ काढण्यात आला. ‘जीआर’ वर आरक्षण मिळत नसते. त्यामुळे शासनाने काढलेला ‘जीआर’ तत्काळ रद्द करून ओबीसींवर होणारा अन्याय- अत्याचार बंद करावा,’’ असे भुजबळ म्हणाले. ‘‘भाजपचा डीएनए ओबीसी असे सांगणाऱ्यांनी हा ‘जीआर’ काढला आणि ओबीसींशी दगाफटका केला,’’ असा आरोपही त्यांनी फडणवीस यांचे नाव न घेता केला. ‘‘मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र सरकारने त्यांना त्यांचे वेगळे आरक्षण द्यावे. ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी खपवून घेतली जाणार नाही,’’ असा इशारा त्यांनी दिला..Crime News: आधी १० श्वानांवर विषप्रयोग, नंतर ४ लोकांना संपवलं, दोन बहिणीच्या क्रूर कृत्यामागचं कारण ऐकून शहर हादरलं!.मुंडेंची जरांगेंवर टीकाधनंजय मुंडे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्यावर हल्लाबोल केला. विधानसभा निवडणुकीत काही लोक मला पाडण्याबाबत सांगत होते. पण त्यांना सांगा मी दीड लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आलो आहे. आमच्या ताटातील कुणी घेत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. गावगाड्यातील मराठा- ओबीसी बांधव एकोप्याने राहत असताना शेजारील अंतरवली सराटीतील (जि. जालना) पाटलाने मराठा ओबीसीतील अंतर वाढविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.कोण काय म्हणाले?- तो विखे आला अन विखार पसरवून गेला ः छगन भुजबळ- ओबीसींनी कोणाला घाबरायचे नाही, कुणी अंगावर आले तर शिंगावर घ्यायचे ः धनंजय मुंडे- क्रांतिकारी बीड जिल्ह्यातून ‘ओबीसी आरक्षण बचाव’ची मशाल पेटविली आहे ः गोपीचंद पडळकर- चौथी नापास जरांगे शासनाला शिकवतोय; शासनाने आमच्या हक्काच्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे ः गोपीचंद पडळकर.पंकजा मुंडेंची गैरहजेरीओबीसी आरक्षण बचाव महाएल्गार मेळावा बीडमध्ये असताना मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित नव्हत्या त्यामुळे हा विषय चर्चेचा मुद्दा ठरला. दरम्यान, बीड पोलिसांनी मेळावा परिसरात तगडा बंदोबस्त तैनात केला होता.मराठा आंदोलकांचा विखे पाटलांना घेरावछत्रपती संभाजीनगर ः ‘मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला हैदराबाद गॅझेट लागू केले. या जीआरमधून काय मिळाले? तो फसवा आहे का? असा प्रश्न पैठण तालुक्यातील मराठा आंदोलकांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांना शुक्रवारी (ता. १७) एका हॉटेलमध्ये घेराव घालत विचारला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीसाठी विखे शहरात आले होते.कार्यकर्त्यांनी विखे यांना धारेवर धरत विचारले, ‘जीआर जारी होऊन दीड महिना झाला. पण, अद्याप एकही कुणबी प्रमाणपत्र का निघाले नाही, आजवर राज्यभरातील एकाही गावात जीआरनुसार ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना का झाली नाही?’ त्यावर विखे यांनी उत्तर देतानाही ग्रामस्तरीय समिती स्थापन झाली नसल्याचे मान्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.