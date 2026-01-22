Ajit Pawar : रायगडचे ध्वजवंदन गोगावले यांच्या हस्ते; अजित पवार यांच्या वक्तव्याचे पडसाद?

मुंबई - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी केलेले भ्रष्टाचाराबाबतचे वक्तव्य त्यांना अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. यंदा रायगडमध्ये शासकीय ध्वजवंदन मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते करण्यात करण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. .रायगडचे पालकमंत्रिपद स्थगित झाल्यापासून अलिबागमधील शासकीय ध्वजवंदनावरून शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. मात्र प्रजासत्ताक आणि स्वातंत्र्यदिनी आदिती तटकरे यांच्या हस्ते रायगडच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजवंदन करण्याचा मान देण्यात येत असे. मात्र, यंदा गोगावले यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात येणार आहे..‘विकास गोगावले यांना का अटक नाही?’महाड - महाड नगर परिषद निवडणूक मतदानादरम्यान शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले आणि पुतण्या महेश गोगावले यांना अद्याप अटक न झाल्याने न्यायालयाने रायगड पोलिसांना धारेवर धरले. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.