भीमाशंकरमध्ये खरंच झाडांची कत्तल? व्हायरल व्हिडीओनंतर वनविभागाचं मोठं स्पष्टीकरण

भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसरात टॉरेंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी झाडांची कत्तल केली जात असल्याचे व्हिडीओ आणि पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामुळे राज्यात राजकीय वातावरणही तापलं असून, परिसरात बेकायदा वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणावर महाराष्ट्र वन्यजीव विभागाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. अभयारण्यामध्ये संबंधित प्रकल्पासाठी कोणतीही अवैध वृक्षतोड सुरू नसल्याचं विभागाने सांगितलं आहे..वनविभागाने काय सांगितलं?गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून भीमाशंकर अभयारण्यातील वृक्षतोडीच्या कथित प्रकाराची चर्चा सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांमध्ये सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव विभागाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिलं. कंपनीच्या प्रकल्पासाठी अभयारण्यामध्ये बेकायदा वृक्षतोड होत असल्याच्या वृत्तांमध्ये तथ्य नसल्याचं विभागाने स्पष्ट केलं. नागरिकांनी या माहितीची नोंद घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावं, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे..Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर साखर कारखान्यास 'देशातील वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना' पुरस्कार प्रदान.९० हजार झाडांचा दावाया प्रकल्पाच्या अनुषंगाने टॉरेंट कंपनी आणि वनविभागाकडून वृक्षारोपण केलं जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली आहे. कंपनीकडून ६० हजार, तर वनविभागाकडून ३० हजार झाडं लावण्याचं नियोजन आहे. या दोन्हींची एकत्रित संख्या ९० हजार होते, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे..Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर साखर कारखान्यास देशातील 'वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना पुरस्कार' जाहीर.वनविभागाच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित प्रकल्पाचं ठिकाण भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. तर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून हे ठिकाण जवळपास २० किलोमीटर दूर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. प्रकल्पाचे सर्व घटक अभयारण्याच्या सीमा आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. मंदिर परिसरातही कोणतंही काम प्रस्तावित नसल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.