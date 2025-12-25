महाराष्ट्र बातम्या

आमदार देवेंद्र कोठेंचा यशस्वी पाठपुरावा! श्री सिद्धरामेश्वरांनी 12 व्या शतकात स्थापन केलेल्या 68 लिंगांचा होणार जिर्णोद्धार; सुरवातीला ‘या’ 4 लिंगाचे काम

श्री सिद्धरामेश्वरांनी स्थापन केलेल्या सोलापुरातील ६८ लिंगांचा जिर्णोद्धार केला जाणार आहे. १२ व्या शतकातील या लिंगांचा पहिल्यांदाच जिर्णोद्धार होणार आहे. त्यासाठी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी अधिवेशनात सहा कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मागितला होता. या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. सुरवातीला चार लिंगांच्या जिर्णोद्धाराचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
