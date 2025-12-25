आमदार देवेंद्र कोठेंचा यशस्वी पाठपुरावा! श्री सिद्धरामेश्वरांनी 12 व्या शतकात स्थापन केलेल्या 68 लिंगांचा होणार जिर्णोद्धार; सुरवातीला ‘या’ 4 लिंगाचे काम

तात्या लांडगेसोलापूर : श्री सिद्धरामेश्वरांनी स्थापन केलेल्या सोलापुरातील ६८ लिंगांचा जिर्णोद्धार केला जाणार आहे. १२ व्या शतकातील या लिंगांचा पहिल्यांदाच जिर्णोद्धार होणार आहे. त्यासाठी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी अधिवेशनात सहा कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मागितला होता. या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. सुरवातीला चार लिंगांच्या जिर्णोद्धाराचे काम हाती घेतले जाणार आहे..दरवर्षी ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वरांच्या जानेवारीतील यात्रेसाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा व इतर राज्यातील लाखो भाविक सोलापुरात येतात. बाराव्या शतकातील ६८ लिंगांचा जिर्णोद्धार झाल्यास पर्यटनास चालना मिळेल, या हेतूने आमदार कोठेंनी अधिवेशनात निधी मागितला होता. निधीस मान्यता मिळाल्यावर कोठे यांनी देवस्थानचे प्रमुख पदाधिकारी धर्मराज काडादी यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती.श्री सिद्धरामेश्वर मंदिराचे काम ज्याप्रमाणे झाले, त्याच धर्तीवर दक्षिणात्य स्थापत्य कलेप्रमाणे लिंगांचाही जिर्णोद्धार होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंदनकेश्वर (जुनी मिल कपांउंडजवळ), तेलेश्वर (होम मैदानाजवळ), उमा महेश्वर (काँग्रेस भवनजवळ), विश्वेश्वर (आयएमए हॉलजवळ) या चार लिंगांचे काम केले जाणार आहे..यात्रेची सुरवात अन् ६८ लिंगांना प्रदक्षिणा६८ लिंगाना तैलाभिषेक करण्यासाठी हिरेहब्बू वाड्यापासून सुरुवात होते. नंदीध्वज सिध्देश्वर मंदिरात ६८ लिंगापैकी पहिले लिंग अमृत लिंगाजवळ येऊन थांबतात. त्याठिकाणी सातही नंदीध्वज आल्यानंतर हिरेहब्बू आणि शेटे यांच्याकडून तैलाभिषेक घालून लिंगाची विधीवत पूजा केली जाते. पुढे गर्भ मंदिरात श्री शिवयोगी सिध्दरामेश्वरांचा गदगीस तैलाभिषेक घालून विधीवत पूजा होते. त्यानंतर नंदीध्वज सोलापुरातील ६८ लिंगास प्रदक्षिणा घालून रात्री हिरेहब्बू वाड्यात दाखल होतात..आचारसंहिता संपल्यावर सुरु होईल कामग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वरांनी स्थापन केलेल्या ६८ लिंगांच्या जिर्णोद्धारासाठी राज्याच्या अधिवेशनात निधी मागितला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत वर्षा निवासस्थानी बैठक देखील झाली. पालकमंत्री जयकुमार गोरे हेही उपस्थित होते. पर्यटन विभागाकडून या कामासाठी पाच कोटी मिळणार आहेत. त्यातील दोन कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात मिळाले आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर काम सुरु होईल.- देवेंद्र कोठे, आमदार.तमिळनाडूतील ‘तपती’ करणार कामतमिळनाडूतील मंदिरांची कामे करणारे तपतींमार्फत (आर्किटेक्चर) सोलापुरातील ६८ लिंगांचे काम केले जाणार आहे. त्यांनी सर्व लिंगांची पहाणी करुन संकल्पचित्रे देखील तयार केली आहेत. बांधकाम पहिल्या स्लॅबपर्यंत दगडाचे तर कळस क्राँकिटचा असणार आहे. निवडणुका झाल्यावर निविदा काढून कामाला सुरवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.