मोठी बातमी! महापालिकेच्या नगरअभियंत्यांनी दांडी मारल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्री सिद्धेश्वर यात्रेची आढावा बैठकच केली रद्द; मुख्य सचिवांना पाठविणार अहवाल

तात्या लांडगे
सोलापूर : श्री सिद्धेश्वर महायात्रेच्या (गड्डा यात्रा) आढाव्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला महापालिकेच्या नगरअभियंता तथा इन्सिडेंट कमांडर सारिका आकुलवार अनुपस्थित होत्या. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीला दांडी मारल्याने जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी नाराजी व्यक्त करत ही बैठकच रद्द केली.
१२ ते १६ जानेवारी दरम्यान श्री सिद्धरामेश्वरांची यात्रा होत आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत श्री सिद्धेश्वर यात्रा अनुषंगाने आज दुपारी ३ वाजता नियोजन भवनाच्या सभागृह बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत महापालिकेचे कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत. बैठकीची वेळ होऊन अर्धा तास झाला तरी महापालिकेचे कोणीही जबाबदार अधिकारी आले नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद यांनी सोलापूर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थिती बाबत नाराजी व्यक्त केली.
श्री सिद्धेश्वर यात्रा २०२६ या बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख तसेच श्री सिद्धेश्वर मंदिर समितीच्या पंच कमिटीचे पंच उपस्थित होते. परंतु या यात्रेची पूर्ण जबाबदारी असलेल्या सोलापूर महापालिकेचे अधिकारी तसेच इन्सिडेंट कमांडर म्हणून जबाबदारी असलेल्या अकुलवार अनुपस्थित होत्या.
निष्काळजीपणा येणार कागदावर
सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर यांची महत्त्वपूर्ण यात्रा होत असून, आपत्तीच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीस महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखवलेला निष्काळजीपणा चुकीचा आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फत राज्याचे मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक यांना तत्काळ पाठवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिले आहेत.
