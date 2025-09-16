मोठी बातमी! वीज ग्राहकांनो, ‘टीओडी’ मीटर बसविल्यास सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ८० पैसे ते १ रुपयांची सवलत; सोलापुरातील २.१८ लाख ग्राहकांकडे नवे मीटर

तात्या लांडगे
सोलापूर : महावितरणच्या टीओडी मीटर वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत वापरलेल्या विजेच्या युनिटसाठी १ जुलैपासून प्रतीयुनिट ८० पैसे टीओडी (टाइम ऑफ डे) सवलत लागू आहे. टीओडी मीटर बसवलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे सव्वादोन लाख वीज ग्राहकांना जुलै-ऑगस्टमध्ये तब्बल ३१ लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
महावितरणकडून ग्राहकांना मोफत स्मार्ट टीओडी मीटर बसविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने औद्योगिकनंतर घरगुती ग्राहकांना प्रथमच १ जुलैपासून दिवसाच्या वीज वापरावर प्रतियुनिट ८० पैसे ते एक रुपयाची सवलत दिली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी निश्चित केलेल्या वीजदरामध्ये मार्च २०२६ पर्यंत ८० पैसे, २०२६-२७ या वर्षासाठी ८५ पैसे, २०२७ ते २०२९ या काळासाठी ९० पैसे आणि २०२९-३० या वर्षासाठी एक रुपये प्रतियुनिट सवलत असणार आहे. त्यानुसार घरगुती ग्राहकांना टीओडीप्रमाणे वीजदरात सवलत मिळण्याचा प्रत्यक्ष फायदा १ जुलैपासून सुरु झाला आहे.
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी टीओडी मीटर घरगुती ग्राहकांकडे बसविणे आवश्यक आहे. बारामती मंडळातील बारामती (७६ हजार ५९ ग्राहक) व सातारा मंडळातील (एक लाख ५६ हजार ग्राहक) ग्राहकांच्या तुलनेत सोलापूर मंडळात टीओडी मीटर बसविलेल्या ग्राहकांची संख्या मोठी आहे. सध्या सोलापूर मंडळातील दोन लाख १८ हजार ३१३ ग्राहकांनी ते मीटर बसविले असून त्यांना जुलै व ऑगस्ट महिन्यात त्यांनी वापरलेल्या ३८ लाख ७५ हजार ४३५ वीज युनिटसाठी बिलात ३१ लाखांची सवलत मिळाली आहे.
मीटर रीडिंगची नोंदणी आता आपोआप
नव्या तंत्रज्ञानामुळे मीटरचे रीडिंग ऑटोमॅटिक होणार असून रीडिंगमध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही. त्यामुळे वीजबिले अचूक बिले मिळणार आहेत. तसेच घरातील विजेचा वापर दर तासाला संबंधित ग्राहकांना मोबाईलवर पाहता येणार आहे. त्याद्वारे ग्राहकांचे वीज वापरावरही थेट नियंत्रण राहणार आहे. याशिवाय सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वीजग्राहक घरातील प्रामुख्याने वॉशिंग मशीन, गिझर, एअर कंडिशनर व इतर उपकरणांचा मोठा वापर करतात. पण, सवलतीमुळे टीओडी मीटरमुळे ग्राहकांचा आर्थिक लाभ होणार आहे.
