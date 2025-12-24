मोठी बातमी! विद्यार्थी-शिक्षकांची आता ऑनलाईन हजेरी; सर्व शाळांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत, त्यानंतर मुख्याध्यापकांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई

तात्या लांडगे
सोलापूर : शाळांवर शिक्षक येत नाहीत, विद्यार्थी गैरहजर असताना हजेरी लावली जाते अशा तक्रारींवर आता शिक्षण विभागाने उपाय शोधला आहे. इयत्ता अकरावी व बारावीच्या सर्वच शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक केली आहे. दुसरीकडे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचीही हजेरी आता शालेय शिक्षण विभागाच्या विद्या समिक्षा केंद्राअंतर्गत ‘स्मार्ट उपस्थिती’ या ॲपवर दररोज ऑनलाईन हजेरी नोंदवावी लागणार आहे.
कौटुंबिक परिस्थितीमुळे शाळा अर्ध्यातून सोडून काम करणारे बालकामगार, शाळाबाह्य विद्यार्थी, शाळेत थेट परीक्षेलाच येणारे विद्यार्थी, असे चित्र दिसते. त्यामुळे असे विद्यार्थी शिक्षणात मागे पडतात. सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षकांनाही चांगले अध्यापन करता यावे, यासाठी आता शालेय शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ‘स्मार्ट उपस्थिती’ ॲप तयार केले आहे. त्यावर दररोज विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची हजेरी ऑनलाईन नोंदवावी लागणार आहे.
दरम्यान, ज्या शाळा मुदतीत ही कार्यवाही करणार नाहीत, त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावून खुलासा मागवून घेतला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना काही दिवसांची मुदत दिली जाईल, तरीपण कार्यवाही न केल्यास मात्र संबंधित मुख्याध्यापकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
...तर मुख्याध्यापकांवर होणार कारवाई
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, त्यावरील ठोस उपाय, शिक्षकांना प्रशिक्षण अशा बाबींचे नियोजन करण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांची उपस्थिती माहिती असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सर्वच शाळांना ‘स्मार्ट उपस्थिती’ या ॲपवर दररोज विद्यार्थी व शिक्षकांची हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. ज्या शाळा ३१ डिसेंबरपर्यंत हजेरी नोंदवणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर
...तर मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई
शालेय शिक्षण विभागाने मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय काढला, सप्टेंबर २०२५ मध्ये ‘स्मार्ट उपस्थिती’ हजेरीसंदर्भात मार्गदर्शन सूचनाही दिल्या. तरीदेखील, सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार ८५ माध्यमिक शाळांपैकी ५० ते ५२ टक्के शाळा दररोज ऑनलाईन हजेरी नोंदवतात. पण, उर्वरित शाळा अजूनही त्यानुसार कार्यवाही करीत नाहीत. त्यामुळे त्या शाळा- कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील स्थिती
माध्यमिक शाळा
१,०८५
अंदाजे विद्यार्थी
९४,०००
एकूण शिक्षक
१४,५९७
ऑनलाईन हजेरीच्या शाळा
५२ टक्के
