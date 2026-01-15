मोठी बातमी! सोलापुरात पक्ष कार्यालये अन्‌ उमेदवारांच्या निवासस्थानी पोलिस बंदोबस्त; RCP, QRT, SRPF ची 16 पथके, 2800 पोलिस, 1000 होमगार्ड, 102 फिक्स पॉईंट

तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी आज (शुक्रवारी) होणार आहे. निकालाच्या दिवशी सात स्ट्राँग रूमच्या ठिकाणी ७०० पोलिस अंमलदार, होमगार्ड, अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. याशिवाय शहरातील सर्व पक्ष कार्यालये व उमेदवारांच्या निवासस्थानी देखील पोलिस असणार आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर सोलापूर शहरात कुठेही अनुचित प्रकार होणार नाही, याचे तगडे नियोजन पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे, डॉ. अश्विनी पाटील, गौहर हसन या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले आहे. निकालानंतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहरातील १०२ ठिकाणी पोलिस असणार आहेत. याशिवाय पोलिस मुख्यालयात राखीव पोलिस अंमलदारांची पथके तैनात ठेवली आहेत. गुरुवारी रात्रीपासून शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत शहरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त असणार आहे. सर्वांनी निकाल मान्य करावा, कायदा कोणीही हातात घेऊ नये, अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
असा असणार आज बंदोबस्त...
७ स्ट्राँग रूम : प्रत्येकी १०० अंमलदार आणि होमगार्ड
फिक्स पॉइंट : १०२ ठिकाणी प्रत्येकी सरासरी पाच अंमलदार, अधिकारी
पक्ष कार्यालये, उमेदवार निवासस्थाने, पेट्रोलिंग : २८०० अंमलदार, होमगार्ड
आरसीपी, क्यूआरटी पथके : ११
राज्य राखीव पोलिस बल : २ तुकड्या
सायकिंग : ३ पथके शुक्रवारी रात्री ते १७ तारखेच्या सकाळी आठ वाजेपर्यंत
अधिकारी : १९०
