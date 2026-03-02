मोठी बातमी! ५ किलोमीटरमधील कमी पटाच्या शाळांचे दुसऱ्या शाळेत होणार समायोजन; शासनाच्या ‘या’ निर्णयामुळे राज्यातील २५० शाळांचे भवितव्य अंधारात

तात्या लांडगे
सोलापूर : तीन ते पाच किमी अंतरातील कमी पटाची शाळा जास्त पटाच्या शाळेत समाविष्ठ करण्यात येणार आहेत. त्यामागे कमी पटामुळे त्या शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर होत नसल्याचे कारण आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्यात अशा २५० शाळा आहेत. सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अशा शाळांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचा नवा निर्णय घेतला. त्यानुसार शिक्षक पदाच्या मान्यतेसाठी किमान पटसंख्या निश्चित झाली. इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गात प्रत्येकी किमान २० पटाची अट आहे. या वर्गांसाठीची अट आता शिथिल होणार आहे, पण बाकीच्या वर्ग तथा तुकडीसाठी प्रतिशिक्षक विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित आहे. या निकषांमुळे अनेक शाळांना कुलूप लागणार असून अतिरिक्त शिक्षक देखील वाढणार आहेत. तत्पूर्वी, काही शिक्षक संघटना व शिक्षकांनी संचमान्यतेच्या नव्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने शासनाचा निर्णय ग्राह्य मानला. त्या शासन निर्णयावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने २०२४-२५ मध्ये संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकले नव्हते.
आता २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन्ही वर्षांची संचमान्यता एकत्रित होत आहे. त्यानुसार पटसंख्येअभावी राज्यातील १७ हजार माध्यमिक शाळांमधील सुमारे सात हजार शिक्षक व एक हजार शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यांचे समायोजन करत असताना कमी पटाच्या शाळांचे देखील जवळच्या दुसऱ्या शाळांमध्ये समायोजन होऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
कमी शाळांसाठी दोन पर्याय...
एखाद्या गावात ३ ते ५ किलोमीटर अंतरात दुसरी शाळाच नाही. पण, त्या शाळेचा पट निकषांनुसार नाही तथा कमी आहे, अशा ठिकाणी शिक्षक मंजूर करुन त्या शाळा सुरुच ठेवल्या जातील.
३ ते ५ किमी अंतरावर एखाद्या गावात एकापेक्षा जास्त शाळा आहेत आणि एका शाळेचा पट खूपच कमी आहे, त्या शाळेत पटसंख्येअभावी शिक्षक पद मंजूर होत नाही, त्या शाळा दुसऱ्या शाळेत समाविष्ठ होतील.
आधी समायोजन मग पदभरती
जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील सुमारे सहा ते सात हजार आणि खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील अंदाजे पाच हजार शिक्षकांची (८० टक्के पदभरतीचा निकष) पदे भरण्याचे नियोजन सुरु आहे. तत्पूर्वी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईल. त्यानंतर खासगी संस्थांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा पवित्र पोर्टलद्वारे भरल्या जाणार आहेत.
