महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Government Decision : सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! घरफाळा, पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्के सवलत, नव्याने शासन निर्णय जारी

Property Tax Discount Maharashtra : शासन निर्णय जाहीर झाला असून घरफाळा आणि पाणीपट्टीवरील ५० टक्के सवलतीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Maharashtra Extends 50% Property & Water Tax Relief

Maharashtra Extends 50% Property & Water Tax Relief

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Government Resolution : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सन २०२५-२६ या वर्षासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानाचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज (ता.३१) ला जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाचे घरफाळा आणि पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्के मिळणारी सवलत आणखी वाढणार असल्याने सामान्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
maharashtra
Gram Panchayat
Eknath Shinde
Water Bill
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com