महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai News : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! उपसा योजनांना वीजबिलात सवलत

शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
maharashtra mantralay

maharashtra mantralay

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Power
Concession
Irrigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com