Bhavana Gawli: भावना गवळी यांना मोठा धक्का! संस्थेचे खाते आयकर विभागाने गोठवले

मुंबई- खासदार भावना गवळी यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या संस्थेवर आयकर विभागाने कारवाई केली आहे. गवळी यांच्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान या संस्थेची खाती आयकर विभागाकडून गोठवण्यात आली आहेत. आयकर विभागाच्या नोटिसीला समाधानकारक उत्तर न दिल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. (Big shock to mp Bhavana Gawli The Income Tax Department froze the accounts of the organization)

भावना गवळी यांच्या संस्थेवर याआधी देखील छापे पडले होते. आयकर विभागाने त्यांना २९ डिसेंबरला नोटीस पाठवून ५ जानेवारीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी ८.२६ कोटी रुपये आयकर न भरल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांना नोटीस पाठवून ते भरण्यास सांगण्यात आले होते. याप्रकरणी कोणतीही हालचाल करण्यात न आल्याने त्यांच्या संस्थेची खाती गोठवण्याचा निर्णय आयकर विभागाने घेतला.