Harshwardhan Sapkal : कर्जमाफी देण्यासाठी लकवा मारलाय का? भाजप युतीचे सरकार फक्त मलई खाण्यात मग्न

मुंबई - 'राज्यात दररोज सहा शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. परंतु भाजप युती सरकारला त्याचे काही सोयर सुतक नाही. अदानी, अंबानींच्या फाइलवर सह्या करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाताला शेतकरी कर्जमाफीच्या फाइलवर सही करायची वेळ आली की लकवा मारतो का?'' असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे..ते म्हणाले की, अहिल्यानगरच्या नेवासा तालुक्यातील शेतकरी बाबासाहेब सुभाष सरोदे यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी मोबाईलमध्ये बनवलेल्या व्हिडिओत सरोदे म्हणतात, 'कर्जमाफी होऊन कर्जमुक्त होईल, या आशेवर मी जगत होतो..या सरकारमध्ये गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही म्हणून माझ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली, हे ऐकून मन सुन्न झाले. पण देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना याचे काहीच वाटत नाही. आजही 'योग्यवेळी शेतकरी कर्जमाफी करू', असे सांगत आहेत. पण ही योग्यवेळ किती शेतकऱ्यांचा बळी घेतल्यावर येणार आहे? असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.'भाजप युतीचे सरकार फक्त मलई खाण्यात मग्न आहे,' अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली..