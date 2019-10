Vidhan Sabha 2019 : भाजपचे नाराज राष्ट्रवादीच्या संपर्कात 

विधानसभा 2019

ठाणे - भाजप आणि शिवसेनेतील नाराज नेते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांबरोबर संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट आज ठाण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. त्याबाबत आता सविस्तर बोलणे योग्य होणार नसून, योग्य तो निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. कळवा मुंब्रा येथील राष्ट्रवादीचे उमेदवार जितेंद्र आव्हाड यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आज शरद पवार ठाण्यात आले होते. त्या वेळी भाजपचे मंत्री विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि नवी मुंबईतील शिवसेनेचे विजय नाहटा यांना अजूनही तिकीट मिळाले नसल्याचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी विचारला होता, त्या वेळी यावर थेट उत्तर देण्याऐवजी संबंधित सर्व नेते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबरोबर संपर्कात असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. ""ईडी हा विषय केवळ माझ्या एकट्यापुरता मर्यादित नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा सरकारकडून सर्रास दुरुपयोग होत आहे. मात्र लोकांना आता त्याची कल्पना आली असून, ईडी प्रकरणानंतर मला मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद उलट वाढला आहे. हा वाढलेला प्रतिसाद पाहता या वेळी सत्तेत परिवर्तन नक्की होईल असा मला विश्वास आहे,'' असे पवार म्हणाले. ईडी आणि सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असून राजकारणासाठी अशा प्रकारे भूमिका घेणे योग्य नसल्याचे पवार म्हणाले. ""अशा वातावरणात सरकारी यंत्रणा असलेल्या ईडीला मी दोष देणार नाही, तर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना वरून सूचना आल्या होत्या त्याचे त्यांनी पालन केले. अशावेळी अशा सूचना देण्यामागे कोणाचा दबाव आहे हेदेखील पाहावे लागणार आहे. त्याचबरोबर राजकारणात कोणत्याही नेत्याला कोणत्याही पक्षात जाण्याचा अधिकार आहे; पण मतदारांना अशा पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांची आता चांगली माहिती झाली आहे. अशा नेत्यांना मतदार त्यांचा योग्य तो अधिकार बजावून जागा दाखवून देतील,'' असा इशारा या वेळी पवार यांनी दिला. गणेश नाईकांना सन्मानाविना

राष्ट्रवादीत काम करीत असताना गणेश नाईक हे सन्मानाने राजकारणात होते; पण भाजपमध्ये गेल्यानंतर येथे मिळत असलेला सन्मान तेथे मिळणार नाही याची त्यांना कल्पना होती. त्यानंतरही ते भाजपमध्ये गेले आहेत. आता अशा पक्षात गेल्यानंतर त्यांना सन्मानाविना राहावे लागण्याचे भोग भोगावे लागणार असल्याची टीका पवार यांनी केली.

Web Title: BJP and Shiv Sena disgruntled leaders in touch with local leaders of NCP says sharad pawar