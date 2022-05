भाजपकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळविणारे अनिल बोंडे कोण आहेत?

राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने अखेर आपले उमेदवारांची नावे जाहीर केले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल आणि राज्याचे माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे (Anil Bonde) यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. महाविकास आघाडीवर सतत टीका करणारे बोंडे आता संसदेत दिसणार आहे. भाजपचे (BJP) नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासू गोटातील नेते म्हणून ते ओळखले जातात. अनिल बोंडे हे २००९ ते २०१४ मध्ये अपक्ष आमदार होते. या नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. (BJP Announced Anil Bonde As Candidate For Rajya Sabha Election, Who He Is ?)

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत बोंडे यांनी मोर्शी (जि.अमरावती) मतदारसंघातून विजय मिळविला. अमरावती जिल्ह्यातून ते सर्वाधिक मताधिक्क्याने विजयी होणारे आमदार ठरले होते. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारमध्ये अनिल बोंडे हे कृषीमंत्री होते. २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र भुयार यांनी त्यांचा पराभव केला होता.

अमरावतीला ३० वर्षानंतर राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे अनिल बोंडे यांनी उमेदवारी मिळाल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार या प्रसंगी त्यांनी मानले आहे.