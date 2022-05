शिवसेनाला धक्का देण्यासाठी भाजप सज्ज, महाडिकांना राज्यसभेची उमेदवारी

By

मुंबई : धनंजय महाडिक (Dhananjay Mahadik) यांचेही नाव भाजपकडून (BJP) राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी आज रविवारी (ता.२९) जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे आता सहाव्या जागेसाठी चुरसीची लढाई पाहायला मिळणार आहे. भाजप व महाविकास आघाडीकडून जोर लावला जाईल. मतांचे गणित पाहिल्यास भाजपचे दोन उमेदवार निवडून येऊ शकतात. दुसरीकडे महाविकास आघाडी जर एकसंध राहिल्यास मित्र पक्षांचे चार उमेदवार निवडून येऊ शकतात. (BJP Announced Dhananjay Mahadik As Third Candidate For Rajya Sabha Election)

कोल्हापुरात भाजपच्या विस्तारासाठी धनंजय महाडिकांची मदत होऊ शकते, याचा विचार करुन तिसरा उमेदवार म्हणून पक्षाकडून त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या अगोदर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होते.

आज भाजपने राज्यसभेसाठी पीयूष गोयल आणि अनिल बोंडे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र पक्षाने शिवसेनेला शह देण्यासाठी अचानक तिसरा उमेदवार म्हणून धनंजय महाडिक यांचे नाव जाहीर केले आहे.