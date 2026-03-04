महाराष्ट्र बातम्या

Rajya Sabha: भाजपचा मोठा गेम! प्रीतम मुंडे, राणा, कराड, दानवेंना कसं केलं बाहेर? राज्यसभेसाठी नवं सोशल इंजिनियरिंग समजून घ्या...

BJP Announces Four Rajya Sabha Candidates from Maharashtra, Several Senior Leaders Left Out : महाराष्ट्रातून राज्यसभेसाठी भाजपने चार उमेदवारांची घोषणा केली असून प्रीतम मुंडे, रावसाहेब दानवे, भागवत कराड आणि नवनीत राणा यांची नावं यादीत नसल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
esakal

Komal Jadhav (कोमल जाधव)
Updated on

राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपकडून महाराष्ट्रातील चार नावांची घोषणा करण्यात आली आहे.

१. विनोद तावडे

२. रामदास आठवले

३. रामराव वडकुते

४. माया चिंतामण इवनाते

