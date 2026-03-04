Rajya Sabha: भाजपचा मोठा गेम! प्रीतम मुंडे, राणा, कराड, दानवेंना कसं केलं बाहेर? राज्यसभेसाठी नवं सोशल इंजिनियरिंग समजून घ्या...

राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपकडून महाराष्ट्रातील चार नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. १. विनोद तावडे२. रामदास आठवले३. रामराव वडकुते४. माया चिंतामण इवनाते.आता ही यादी आहे भाजपच्या राज्यसभेच्या उमेदवारांची... पण या यादीकडे पाहिलं की भाजपनं नवी रणनीती आखलेली स्पष्ट दिसतेय.मग भाजपनं इथे निष्ठावंतांपासून घरोबा केलेल्या व्यक्तींना दिलेली संधी दिसतेय. सोशल इंजिनियरिंग दिसून येतेय.म्हणजे भाजपची ही चौघांची यादी पाहिली आणि सोशल इंजिनियरिंगबद्दल सांगायचं झालं तर तावडेंच्या रूपानं मराठा, आठवलेंच्या रूपानं बौद्ध, वडकुतेंच्या माध्यमातून धनगर आणि इवनातेंच्या रूपानं आदिवासी समाजाला नेतृत्व करण्याची संधी दिल्याचं दिसून येतंय.तरी, या चार नावांच्या यादीतील पहिली दोन नावं ही आपल्यापैकी अनेकांच्या परिचयाची आहेत, पण शेवटची दोन नावं ही सरप्रायझिंग आहेत, त्यांच्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती नाही. तरी, या नेत्यांना संधी देण्यामागे भाजपचं काय राजकीय समीकरण असू शकतं, समजून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा...महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड… राज्यसभेसाठी भाजपकडून चार उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. आणि या यादीत काही मोठी नावं गायब असल्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. तरी, भाजपनं संधी दिलेल्या नेत्यांची नावं आणि त्यामागचं राजकारण समजून घेऊयात आधी..१. विनोद तावडे-२०१९ नंतर राज्याच्या राजकारणातून बाजूला केलं गेलं. तावडेंसोबत पंकजा मुंडे, खडसेंनाही पक्षानं डावललं. वेळोवेळी मुंडे-खडसेंनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली. पण तावडेंनी मौनात काय ताकद असते हे दाखवून दिलं. ज्या तावडेंना महाराष्ट्र प्रदेश भाजपानं बाजूला केलं, त्यावेळीही शांत-संयमी तावडेंवर अन्याय झाल्याची चर्चा झाली, पण त्यावर तावडेंनी बोलणं टाळलं. पण ज्यावेळी केंद्रीय नेतृत्वानं तावडेंना भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पद दिलं आणि त्यांना केंद्रीय राजकारणात बोलावलं, तिथे मात्र तावडेंनी आपला वरचष्मा दाखवून दिला. विशेषतः बिहारच्या निवडणुकीत तावडेंनी प्रभारी म्हणून पार पडलेली जबाबदारी आणि ज्यांनी आधी मैत्रीचा हात सोडला त्याच नीतीश कुमारांना सोबत घेऊन तावडेंनी २०२५ च्या बिहारच्या निवडणुकीत आपलं नेतृत्व आणि संघटन कौशल्य दाखवून दिलं. त्यानंतरही इतर राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही ज्या ज्या वेळी पक्षानं तावडेंना संधी दिली, त्या त्या वेळी तावडेंनी आपलं महत्त्व सिद्ध करून दाखवलंय. महाराष्ट्रातही ज्या तावडेंना बाजूला करण्यात आलं, त्याच तावडेंवर केंद्रीय नेतृत्वाचा डोळे झाकून विश्वास असल्याचं पाहायला मिळालं. आणि कधी कधी आक्रमक होण्यापेक्षा शांत, संयमी राहून कसं जिंकता येतं हे तावडेंनी आपल्या पक्षशिस्तीच्या वागणुकीतून दाखवलं, आणि पक्षानंही त्यांना राज्यसभेची संधी देऊन निष्ठावंतांप्रती पक्ष कायम विचार करत असतो ही भूमिका दाखवून दिली..२. रामदास आठवले-रामदास आठवले हे आंबेडकरी समाजाचं नेतृत्व करतात. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे अध्यक्ष आहेत. आठवलेंबाबत कायम म्हटलं जातं, जिथे सत्तेची खुर्ची तिथे आठवलेंची वर्णी... आठवलेंचं खरंतर ग्राऊंड लेव्हलला नेटवर्किंग किती स्ट्राँग आहे याबाबत बोलण्यापेक्षा आठवलेंचं दिल्लीतलं नेटवर्किंग आणि तेही सत्ताधाऱ्यांसोबतची बार्गेनिंग पॉवर दणकट असल्याचं कायम दिसून आलंय. कारण जेव्हा यूपीएची सत्ता होती, त्यावेळीही ते सत्तेची मलई खायला यूपीएसोबत होते आणि २०१४ नंतर जेव्हा एनडीएचं मोदींच्या नेतृत्वात सरकार आलं, तेव्हापासून तर आठवलेंचं नशीब फळफळलं. आठवलेंना राज्यसभेवर सलग तिसऱ्यांदा संधी देण्यात आली. आणि आता तर ते मोदींच्या मंत्रिमंडळात सामाजिक न्याय खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत. तरी, यंदा मात्र आठवलेंना डावललं जाण्याची चर्चा होती, पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं विश्वास दाखवला.३. रामराव वडकुते-हे नाव राज्यातील अनेकांसाठी नवं आहे. पण रामराव वडकुतेंबाबत सांगायचं झालं तर ते मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यातून येतात. भाजपचे नेते आणि माजी आमदार राहिले आहेत. वडकुते हे धनगर समाजाचे नेते म्हणूनही ओळखले जातात. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी त्यांनी आवाज उठवला होता. रामराव वडकुते यांनी अहिल्यादेवी होळकर शेळी मेंढी विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद भूषवलं आहे. परभणी जिल्ह्यात धनगर प्रश्नांसाठी ते सुरुवातीपासून सक्रिय आहेत. त्यानंतर ते हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघात कार्यरत राहिले. माजी राज्यमंत्री सुरेश वरपुडकर यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून प्रदीर्घ काळ काम केल्यानंतर त्यांनी धनगर समाजाच्या कामासाठी स्वतःला वाहून घेतले. 2002 मध्ये राष्ट्रवादीने वडकुते यांची महाराष्ट्र राज्य शेळी मेंढी विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. या नियुक्तीच्या काळातच त्यांनी महामंडळास अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव दिले. कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघात वडकुते यांचे गाव आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा हे कार्यक्षेत्र राहिलं.रामराव वडकुते हे विधानपरिषदेचे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार आहेत. रामराव वडकुते हे २०१९ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होते. २००४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभेची उमेदवारी दिली. मात्र या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. पुढे २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत वडकुते यांना उमेदवारी मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार राजीव सातव यांच्यासाठी काँग्रेस पक्षाने ही जागा त्यांच्याकडे घेतली. 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली. पण ते विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक होते, मात्र उमेदवारी मिळाली नसल्याने ते नाराज होते. या नाराजीतून त्यांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. अखेर सात वर्षांनी रामराव वडकुतेंना भाजपनं राज्यसभेची संधी दिली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातल्या या चेहऱ्याला पक्षानं संधी दिलेली दिसून येतेय..४. माया ईवनाते-विदर्भातून येतात. भाजपच्या आदिवासी महिला नेत्या आणि नागपूरच्या माजी महापौर आहेत. अनुसूचित जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या माजी सदस्या (नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड ट्राईब्स) राहिल्या असून अलीकडेच नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पुन्हा नगरसेविका म्हणून विजयी झाल्या आहेत. त्यांना NCST सदस्य या नात्याने दिल्लीत राज्यमंत्री पदाचा दर्जा होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या निकटवर्ती समजल्या जातात. आदिवासी समाजातून राज्यसभेसाठी महिला उमेदवार म्हणून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.भाजपनं कुणाकुणाचा पत्ता कापला?प्रीतम मुंडे-बीडच्या माजी खासदार, दोन टर्म खासदार राहिल्या आहेत. तरी, त्यांचा पत्ता कापून लोकसभेला पंकजांना रिंगणात उतरवलं, पण तिथे राष्ट्रवादीच्या बजरंगबाप्पा सोनावणेंकडून त्यांचा पराभव झाला आणि आता पंकजा मुंडे या फडणवीसांच्या ३.० सरकारच्या मंत्रिमंडळात पर्यावरणमंत्री आहेत. तरी प्रीतम मुंडेंचा लोकसभेला पत्ता कापल्यानंतर त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली जाईल अशी चर्चा होती. पण त्याला आज पूर्णविराम लागला आहे. कारण, पक्षानं लोकसभेनंतर राज्यसभेलाही प्रीतम मुंडेंना डावललंय. विशेष म्हणजे त्या ज्या मराठवाड्यातून येतात तिथूनच पक्षानं रामराव वडकुतेंना संधी दिलेली आहे.रावसाहेब दानवे-भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, केंद्रीय राज्यमंत्री राहिलेले, ३ दशकांचं राजकारण आणि भाजपचे निष्ठावंत आहेत. पण त्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव पक्षानं उमेदवारी न देता विश्रांती घेण्यास सांगितल्याचं कळतंय..भागवत कराड-भागवत कराड हे वंजारी समाजाचा चेहरा. पंकजा मुंडेंना पर्याय म्हणून त्यांना २०२० साली राज्यसभेवर संधी दिली होती. शिवाय, केंद्रात अर्थराज्यमंत्री पद दिलं. पण पक्षनेतृत्वाचा विश्वास म्हणावा असा सार्थ करण्यात ते अपयशी ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे आणि त्यातूनच त्यांना यंदा पुन्हा संधी दिलेली नाही.नवनीत राणा-अमरावतीच्या माजी खासदार राहिल्या आहेत. पण, महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या अंतर्गत वादातून आणि रवी राणांच्या पक्षाला मदत करून भाजपचे १३ उमेदवार पाडले. भाजप नेते प्रवीण पोटे पाटील आणि नवनीत राणा यांच्यातला वाद कायम आहे. त्यामुळे भाजपनं राणांची संधी त्यामुळे भाजपानं ४ दिग्गज नेत्यांचा पत्ता कापून वेगळीच रणनीती आखल्याचं दिसतंय. या निर्णयामागे सामाजिक समतोल, संघटनात्मक मजबुती आणि आगामी निवडणुकांची तयारी अशा अनेक राजकीय गणितांचा विचार झाल्याचं बोललं जात आहे. विशेष म्हणजे, काही अनुभवी आणि चर्चेत असलेल्या नेत्यांना डावलून नव्या समीकरणांना संधी देण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतोय. त्यामुळे राज्यसभेच्या या निवडी केवळ संसदीय प्रतिनिधित्वापुरत्याच मर्यादित नाहीत, तर त्यामागे मोठं राजकीय रणनीतीचं चित्र आहे. आता पुढे या उमेदवारांची निवडणूक किती सहज होते आणि या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.. 