Dombivli Political : भाजपची कोंडी, मनसेची संधी; पॅनल राजकारणात धात्रकांचा गेमचेंजर निर्णय!

Shailesh Dhatrak : डोंबिवली पश्चिमेतील भाजपच्या बालेकिल्ल्यात शैलेश धात्रक यांच्या मनसे प्रवेशामुळे राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. पॅनल पद्धतीच्या निवडणुकीत हा निर्णय भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
Political Upset in BJP’s Stronghold Ward

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील भाजपसाठी ‘सेफ’ मानल्या जाणाऱ्या प्रभागात अचानक राजकीय भूकंप झाला आहे. दोन टर्म भाजपचे लोकप्रतिनिधी राहिलेले शैलेश धात्रक यांनी भाजपकडून उमेदवारी नाकारली जाताच थेट मनसेचा हात धरत तीन एबी फॉर्मसह उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पत्नी मनिषा आणि मुलगी पूजा यांच्यासह अर्ज दाखल करताना धात्रक परिवाराची भावनिक अवस्था अनेकांसाठी अस्वस्थ करणारी ठरली. मात्र, या भावनिक चित्रामागे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाची तीव्र धग स्पष्टपणे दिसून येते.

