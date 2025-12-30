Dombivli Political : भाजपची कोंडी, मनसेची संधी; पॅनल राजकारणात धात्रकांचा गेमचेंजर निर्णय!

शर्मिला वाळुंजडोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील भाजपसाठी ‘सेफ’ मानल्या जाणाऱ्या प्रभागात अचानक राजकीय भूकंप झाला आहे. दोन टर्म भाजपचे लोकप्रतिनिधी राहिलेले शैलेश धात्रक यांनी भाजपकडून उमेदवारी नाकारली जाताच थेट मनसेचा हात धरत तीन एबी फॉर्मसह उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पत्नी मनिषा आणि मुलगी पूजा यांच्यासह अर्ज दाखल करताना धात्रक परिवाराची भावनिक अवस्था अनेकांसाठी अस्वस्थ करणारी ठरली. मात्र, या भावनिक चित्रामागे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाची तीव्र धग स्पष्टपणे दिसून येते..यंदा प्रथमच केडीएमसी निवडणूक पॅनल पद्धतीने होत असताना धात्रक यांनी प्रभाग 60–61 मधील आपला जुना ‘होल्ड’ लक्षात घेऊन तीन उमेदवारांचे तिकीट मागितले होते. रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, महिला शौचालये, गटार-पायवाटांची कामे अशा विकासकामांचा दाखला देत त्यांनी तयारीही पूर्ण केली होती. मात्र पक्षाने शेवटपर्यंत कोणताही स्पष्ट संदेश न दिल्याने धात्रक यांची अस्वस्थता वाढत गेली..Pune Election: सेम टू सेम आर्ची! पुण्याच्या निवडणुकीत आर्चीसारखी दिसणारी उमेदवार कोण?.सूत्रांच्या माहितीनुसार, एबी फॉर्मच्या शेवटच्या दिवशी पहाटे चार वाजेपर्यंत धात्रक भाजपकडून एबी फॉर्म मिळेल या आशेवर थांबले होते. मात्र अखेरीस त्यांच्या हाती एकच एबी फॉर्म येणार असल्याचा संकेत मिळाल्याने ‘स्ट्रॅटेजिक ब्रेक’ घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी थेट मनसेकडे वाटचाल केली आणि तिन्ही एबी फॉर्म मिळवले..मनसे नेते राजू पाटील यांच्याशी धात्रक यांचे जुने स्नेहसंबंध असून, राजकीय वर्तुळात हे नाते निर्णायक ठरल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आणि राजू पाटील यांचेही शेजारीपणाचे घरोब्याचे संबंध असल्याने हा प्रवेश केवळ भावनिक नव्हे, तर मोजून टाकलेला राजकीय डाव असल्याचे बोलले जात आहे..धात्रक परिवाराने जाहीरपणे मौन पाळले असले तरी, या घडामोडीने डोंबिवली पश्चिमेत भाजपच्या तिकीट वाटपावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ‘सेवा हाच धर्म, विकास आमचं कर्म’ हा नारा देत मनसेकडून मैदानात उतरलेले धात्रक भाजपच्या पारंपरिक मतदारसंख्येला किती धक्का देतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.