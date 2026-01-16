महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Result: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला मोठं यश; मुख्यालयातून पहिली प्रतिक्रिया समोर, विजयाचं श्रेय कुणाला दिलं?

BJP Reaction Municipal Election Results: महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला यश मिळत आहे. यामुळे आता भाजपमध्ये आनंदाचे वातावरण तयार झाले आहे. यावर पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयाबद्दल भाजपची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. नवी दिल्ली येथे भाजपच्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे नेते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनतेने नकारात्मक राजकारण करणाऱ्यांना योग्य उत्तर दिले आहे. केरळ, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात युती तुटल्याने अखिल भारतीय आघाडी आता अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

