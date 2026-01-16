Municipal Result: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला मोठं यश; मुख्यालयातून पहिली प्रतिक्रिया समोर, विजयाचं श्रेय कुणाला दिलं?

महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयाबद्दल भाजपची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. नवी दिल्ली येथे भाजपच्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे नेते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनतेने नकारात्मक राजकारण करणाऱ्यांना योग्य उत्तर दिले आहे. केरळ, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात युती तुटल्याने अखिल भारतीय आघाडी आता अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे. या निवडणुकांमध्ये महायुतीचा विजय हा जनतेच्या विश्वासाचे स्पष्ट प्रतीकात्मक आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत झेनजी म्हणजेच तरुण मतदारांनी भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. झेनजीचा हा पाठिंबा पक्षाच्या धोरणांवर आणि विकासाच्या अजेंड्यावरील त्यांचा विश्वास दर्शवितो..Latur Municipal Corporation Election Result 2026 : लातूरमध्ये विलासरावांच्या पुण्याईचा विजय, भाजपच्या सेल्फ गोलचा काँग्रेसने कसा उठवला फायदा ?.भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले, "आज महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना मिळालेले दणदणीत यश तुम्ही सर्वांनी पाहिले. हे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि एनडीएची वाढती स्वीकृती दर्शवते. काही दिवसांपूर्वी, केरळच्या महानगरपालिका निवडणुकीत आम्ही पहिल्यांदाच तिरुवनंतपुरममध्ये बहुमत मिळवले. देशातील आणि आशियातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिका असलेल्या बीएमसी निवडणुकीत भाजप-एनडीए-महायुतीला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाबद्दल आम्ही महाराष्ट्रातील जनतेचे आभार मानतो.".महापालिका निवडणुकीनंतर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुपारी ३:३० वाजता भाजप मुख्यालयात पोहोचणार आहेत. पक्ष तेथे विजयाचा आनंद साजरा करणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्षांसोबत कार्यालयात आनंदोत्सव साजरा करणार आहेत..BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?.२८६९ पैकी १०८८ वॉर्डमध्ये भाजप आघाडीवरजागा: २०८६/२८६९भाजप: १०८८शिवसेना: 299काँग्रेस: १७९शिवसेना यूबीटी: १४१राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित: १२०व्हीबीए: १४राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा): १९मानसा: ११इतर: १६७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.