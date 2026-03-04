महाराष्ट्र बातम्या

भाजप महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर देणार महिला उमेदवार, राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मूंच्या निकटवर्तीय; तातडीनं बोलावलं मुंबईला

Rajyasabha Maharashtra BJP भाजप महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर महिला उमेदवाराला संधी देण्याची शक्यता आहे. यात विदर्भातील मायाताई इवनाते यांचं नाव आघाडीवर आहे. त्यांना मुंबईला बोलावून घेण्यात आल्यानं चर्चेला उधाण आलंय.
BJP Calls Potential Rajya Sabha Nominee To Mumbai

BJP Calls Potential Rajya Sabha Nominee To Mumbai

Esakal

सूरज यादव
Updated on

महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपकडून अद्याप महाराष्ट्रातील उमेदवार कोण हे जाहीर करण्यात आलं नाहीय. दरम्यान, भाजप महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर महिला उमेदवाराला संधी देण्याची शक्यता आहे. यात विदर्भातील मायाताई इवनाते यांचं नाव आघाडीवर आहे. नागपुरातून मायाताई इवनाते यांचं नाव जवळपास निश्चित मानलं जात असून त्या आदिवासी महिला नेत्या असून माजी महापौरही होत्या.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
maharashtra
political
Rajya Sabha

Related Stories

No stories found.