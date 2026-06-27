Sangli News: भाजप आमदारांच्या गाडीचा अपघात! दुचाकीची कारला जोरदार धडक, गाडीचा चक्काचूर; नेमकं काय घडलं?

सांगली : रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर भाजपच्या आमदारांच्या गाडीचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात गाडीचा चक्काचूर झाला असून भाजप आमदार जखमी झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगली विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या चारचाकी गाडीचा अपघात झाला. शनिवार (ता. २७) रोजी दुपारच्या सुमारास रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावरील वड्डी (ता. मिरज) ते कृष्णा घाट सर्व्हीस मार्गावर ही घटना घडली. दुचाकीस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात गाडीची धडक झाली. या धडकेनंतर चारचाकीमधील एअरबॅग वेळीच उघडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. सुदैवाने आमदार गाडगीळ आणि त्यांचे सहकारी अपघातातून बचावले..Mumbai News: ऑफर पडली महागात! ग्राहकांच्या गर्दीने शोरूमला सेल रद्द करण्याची वेळ; इन्फिनिटी मॉलमध्ये गोंधळ.मात्र या अपघातात आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या बोटाला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तसेच दुचाकीस्वार देखील या अपघातात जखमी झाला असून उपचारासाठी त्याला मिरज सिव्हील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..नेमके काय घडले?सांगलीचे भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ स्वीय सहाय्यक (PA), अंगरक्षक, फोटोग्राफर आणि वाहनचालक यांच्यासह एका कार्यक्रमासाठी कर्नाटकातील उगार येथे गेले होते. येथून सांगलीच्या दिशेने परतताना रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर एका दुचाकीस्वाराने अचानक यु-टर्न घेतला. ज्यामुळे त्या दुचाकीस्वाराला वाचवण्यासाठी आमदार गाडगीळ यांच्या वाहनाने प्रयत्न केले. मात्र दुचाकीस्वार थेट चारचाकीवर येऊन आदळली. .Eknath Shinde: शिंदेसेनेला पुन्हा मोठा धक्का! महिनाभरात अजून एका बड्या नेत्याचं पद रद्द; राजकीय समीकरणं बदलणार .तथापि, या धडकेत मोटारीच्या आतील एअर बॅग्ज उघडल्यामुळे आमदार गाडगीळ यांच्यासह कारमधील चौघेजण बचावले. मात्र आमदार गाडगीळ यांच्या बोटाला किरकोळ दुखापत झाली असून कार आणि दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.