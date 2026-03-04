भाजपची राज्यसभेची दुसरी यादी जाहीर, महाराष्ट्रातून रामदास आठवले, विनोद तावडेंसह चौघांना संधी

महाराष्ट्रात राज्यसभेसाठी ७ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. यात भाजपच्या वाट्याला ४ जागा आहेत. भाजपने या चार जागांसाठी उमेदवारांची घोषणा केलीय. चार पैकी १ जागा भाजपने मित्रपक्षाला दिलीय. आरपीआयच्या रामदास आठवलेंसह भाजपकडून विनोद तावडे, माया इवनाते आणि रामराव वडकुते यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. .भाजपचं धक्कातंत्रभाजपकडून ४ जागांसाठी इच्छुकांची संख्या मोठी होती. अनेक दिग्गज नेत्यांची नावं राज्यसभेसाठी चर्चेत होती. मात्र भाजपने पुन्हा एकदा त्यांचं धक्कातंत्र कायम ठेवत काही अनपेक्षित चेहऱ्यांना संधी दिलीय. यात नागपूरच्या माजी महापौर मायाताई ईवनाते आणि रामराव वडकुते यांना संधी देण्यात आलीय..भाजप महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर देणार महिला उमेदवार, राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मूंच्या निकटवर्तीय; तातडीनं बोलावलं मुंबईला.अखेर तावडेंना संधीमाजी मंत्री विनोद तावडे हे दशकभरापासून पक्षसंघटनेत काम करत आहे. पक्षसंघटनेत त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवलाय. दरम्यान, बिहारमध्ये प्रभारी म्हणून काम करताना पक्षाला मोठा विजयही मिळवून दिला आहे. गेल्यावेळी विनोद तावडे यांच्या नावाची चर्चा होती पण त्यांना संधी मिळाली नव्हती. शेवटी यावेळी विनोद तावडे यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब झालंय..राज्यसभेतील ३७ जागा रिक्त होणार असून त्यासाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत ५ मार्च तर अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस ७ मार्च आहे. रिक्त जागांमध्ये १२ जागा एनडीए तर २५ जागांवर सध्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. महाराष्ट्रातील ७ जागा रिक्त होणार आहेत..पहिल्या यादीत ९ जणांची नावेभाजपने मंगळवारी पहिली यादी जाहीर केली. यात बिहारमधून नितीन नवीन, शिवेश राम यांच्याशिवाय राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हेसुद्धा एनडीएचे राज्यसभा उमेदवार असतील.आसामधून तेराश गोवाला आणि जोगेन मोहन यांना उमेदवारी दिलीय. तर छत्तीसगढमध्ये लक्ष्मी वर्मा यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आल्याचं जाहीर केलंय. हरियाणातून संजय भाटिया यांना तर ओडिशातून प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल सामल आणि सुजीत कुमार यांना उमेदवारी दिली आहे. पश्चिम बंगालमधून राहुल सिन्हा यांना भाजपने उमेदवारी जाहीर केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.