कॅश कुणाची? कोकणाचा बदला मराठवाड्यात? भाजपनं आता थेट इगोवर घेतलं! BJP-Shivsena फुटीच्या उंबरठ्यावर?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना सत्तारुढ महायुती आघाडीत मोठा भूकंप झाला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील वाद आता उघड मैदानात आला असून दोन्ही पक्ष एकमेकांवर गंभीर आरोप करत आहेत. या प्रकरणात राणे कुटुंबियांचाही सक्रिय सहभाग दिसून येत असल्याने आघाडीतील बिघाडी चव्हाट्यावर आली आहे. .नीलेश राणे यांचा मोठा खुलासासिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवन येथे शिवसेना आमदार नीलेश राणे यांनी मोठा खुलासा केला. त्यांनी दावा केला की, भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते विजय केनवडकर यांच्या घरी मतदारांना वाटप करण्यासाठी लाखो रुपयांचे कॅश ठेवलेले आढळले. हे स्टिंग ऑपरेशन स्वतः नीलेश राणे यांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले आणि संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ते म्हणाले, “हा केवळ एकाच घराचा प्रश्न नाही. असे आठ-दहा घरांमध्ये रोख रक्कम साठवून ठेवण्यात आली आहे. आमच्याकडे पुरावे आहेत. हा निवडणूक लढण्याचा मार्ग नाही.”भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नुकत्याच झालेल्या कोकण दौऱ्याशी हे प्रकरण जोडत त्यांनी हा पैसा त्यांच्यासोबत आल्याचा आरोप केला. विजय केनवडकर यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या घरी आढळलेली रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक व्यवसायाशी संबंधित आहे आणि निवडणुकीशी त्याचा काहीही संबंध नाही. तर रवींद्र चव्हाण यांनी आम्हाला फक्त २ तारखेपर्यंत युती टिकवायची असल्याचे वक्तव्य केले. यामुळे राजकीय वर्तुळात देखील चर्चेला उधाण आलं आहे..Eknath Shinde: शिंदे पुन्हा CM? पण खरा गेम कोण खेळतोय? गणित थक्क करणारं… २ तारखेनंतरचा ‘राजकीय स्फोट’ खरा की फक्त अफवा?.घारात वादहे प्रकरण घरातही पेटले. कारण नीलेश राणे हे शिवसेनेत आहेत तर त्यांचे वडील आणि भाऊ नारायण राणे आणि नितेश राणे हे भाजपमध्ये आहेत. नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत तर त्यांचे धाकटे चिरंजीव नितेश राणे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. नितेश राणे यांनी आपल्याच मोठ्या भावाच्या आरोपांवर आक्षेप घेतला.ते म्हणाले, “आम्ही राजकारणी आहोत, पण आमचे खासगी जीवन आणि व्यवसायही आहे. विजय केनवडकर भाजप कार्यकर्ते आहेत आणि व्यापारीही. त्यांच्या घरी रोख रक्कम असणे काय गुन्हा आहे?”.हमाममध्ये सगळेच नंगेत्यांनी शिवसेनेला थेट इशारा देताना म्हटले, “हमाममध्ये सगळेच नंगे असतात. रवींद्र चव्हाण कोकणात आले म्हणून पैसा आणाला असा आरोप करणे हा काय न्याय आहे? मग आम्हीही विचारू शकतो की, शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत कोकणात का आले होते? आम्ही तरी काही गोंधळ घातला नाही.”भाजपला नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांसारखे विश्वासार्ह नेते लाभले असल्याने अनैतिक मार्गाने निवडणूक लढण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी संयम दाखवताना सांगितले की, २ डिसेंबरपर्यंत आघाडी टिकवण्यासाठी ते गप्प आहेत, पण त्यानंतर जोरदार प्रत्युत्तर देतील.मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नीलेश राणे यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केला की, ते कोणाच्या तरी बेडरूमपर्यंत पोहोचले आणि त्याला स्टिंग म्हणत आहेत? या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबई भाजप अध्यक्ष आशीष शेलार यांनीही हे आरोप आधारहीन असल्याचे म्हटले आहे..भाजपने बदला घेतला?दुसरीकडे भाजप आमदार तानाजी मुटकुले यांनी शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांच्यावर २०२२ मध्ये पक्ष फोडण्याच्या वेळी एकनाथ शिंदे गटात जाण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप केला. शिवसेनेत बंड झाला तेव्हा संतोष बांगर उद्धव ठाकरेंसोबत होते. नंतर एका रात्रीत त्यांनी भूमिका बदलली. त्यामुळे ५० कोटी घेतल्याचं स्पष्ट होतं, असं तानाजी मुटकुले म्हणाले.बांगर यांनी मात्र पलटवार करत मुटकुले यांच्यावर यौन उत्पीड़नाच्या आरोपात आपल्या ड्रायव्हरला गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला. शिवसेना नेते हेमंत पाटील यांनी हिंगोलीत संतोष बांगर यांच्या घरावर झालेल्या पोलिस छाप्याला भाजपच्या दबावाचे षड्यंत्र म्हटले. हिंगोलीत शिवसेना मजबूत असल्याने दबावतंत्र अवलंबले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.२ डिसेंबर रोजी राज्यातील २३६ नगरपंचायती आणि २७ नगरपरिषदांसाठी मतदान होणार आहे. महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि अजित पवार गट यांच्यात आधीपासूनच जागावाटपावरून मतभेद होते. आता हे उघड आरोप-प्रत्यारोप आघाडीच्या एकजुटीला मोठा धक्का मानला जात आहे..सत्तेसाठी एकत्र… आता एकमेकांचे शत्रू? महायुतीत कोण कुणाला पाडणार? महाराष्ट्रात पुन्हा होणार सत्तासंघर्ष, निवडणुकीनंतर काय घडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.