भाजप प्रदेशाध्यक्षांची दिलगिरी, विलासराव देशमुखांबाबत विधानावर सारवासारव; म्हणे, संदर्भ वेगळा

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी लातूरमधील पुसल्या जातील असं वधान केलं होतं. त्यांच्या या विधानानंतर काँग्रेस नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला होता. विलासराव देशमुख यांचे सुपूत्र अमित देशमुख, रितेश देशमुख आणि धीरज देशमुख यांनीही रविंद्र चव्हाण यांचा समाचार घेतला. दरम्यान, वाद वाढत चालल्याचं दिसताच रविंद्र चव्हाण यांनी दिलगिरी व्यक्त केलीय..अभिनेता रितेश देशमुख यानं रविंद्र चव्हाण यांच्या विधानानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली होती. रितेशने म्हटलं होतं की, लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेली असतात. लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही..ऑक्सफर्डनं मागितली उदयनराजेंची माफी, जेम्स लेनच्या पुस्तकात पडताळणी न करता मजकूर छापल्याचं केलं मान्य.दिलगिरी व्यक्त करताना रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, लातुरमध्ये जे काही बोलले ते विलासरावांवर नाही, त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीवर टिका टिप्पणी केली नाहीय. विलासराव खूप मोठे नेते होते, त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय. तिथं विलासरावांवरच फोकस ठेवून काँग्रेस मतदान मागतंय. आता तिथं नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात झालेलं काम, या सगळ्या गोष्टी विकासात्मक दृष्टीकोनातून झाल्या आहेत. त्यासंदर्भाने मी बोललो होतो अशा शब्दात रविंद्र चव्हाण यांनी सारवासारव केलीय..विलासराव देशमुख यांचे चिंरजीव माझे अत्यंत चांगले मित्र आहेत. माझ्या विधानाने जर त्यांच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. तुम्ही याकडे राजकीय दृष्ट्या पाहू नका असंच मी विलासरावांच्या चिरंजीवांना सांगेन असंही रविंद्र चव्हाण म्हणालेत..अमित देशमुख यांनी रविंद्र चव्हाण यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, लातुरात येऊन रविंद्र चव्हाण यांनी जे विधान केलं त्यावरून भाजप राजकारणाला कोणत्या स्तरावर नेतंय ते दिसून येतंय. मी त्यांच्या विधानाचा निषेध करतो..विद्यमान राज्य सरकराच्या काळात निवडणुकीवेळी लोकांना धमकावणं, पैशांचं आमिष दाखवणं, उमेदवार पळवणं, अपहरण करणं, खून, हिंसाचार घडवणं यांसारख्या घटना घडतायत. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अशी ओळख कधीच नव्हती. भाजप महाराष्ट्राची आता ही अशी ओळख निर्माण करू पाहतोय का असा प्रश्न अमित देशमुख यांनी विचारलाय. तर धीरज देशमुख यांनी व्हिडीओ शोअर करत साहेब.. तुम्ही आहात.. इथेच आहात... आमच्यातच आहात.. सदैव आहात असं म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.