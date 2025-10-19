महाराष्ट्र बातम्या

भाजप ZP, पंचायत समितीसाठी उमेदवार कसे शोधणार? स्ट्रॅटेजी ठरली, ज्येष्ठ नेत्यांवर मोठी जबाबदारी

BJP : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक अगदी तोंडावर आली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तगडा’ उमेदवार शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे. दिवाळीनंतर होणाऱ्या कोअर कमेटीच्या बैठकीत या नावावर चर्चा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी भाजपने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. उमेदवारांचा शोध घेण्याची जबाबदारी निवडणूक संचलन समितीकडे देण्यात आली आहे. समितीला जिल्हा परिषद गटासाठी पाच तर पंचायत समिती गणासाठी प्रत्येकी दोन नावे मागितली आहेत. दिवाळीनंतर होणार्!या कोअर कमेटीच्या बैठकीत या नावावर चर्चा होणार आहे.

