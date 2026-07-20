महाराष्ट्र बातम्या

Soya Bean Seed Scam: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांवर कारवाईची ‘कृषी’कडून शिफारस; अमरावती १००७, यवतमाळ ८३२, वर्धा ३३३ तर नागपुरात ५० तक्रारी

Action Recommended Against Seed Companies: सोयाबीन उगवण न झाल्याच्या 4,650 तक्रारींनंतर अनेक बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून परवाने रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Soya Bean Seed Scam

Soya Bean Seed Scam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती/ वर्धा/ अकोला: सोयाबीन बियाण्यांची उगवण न झाल्याच्या वाढत्या तक्रारींनंतर प्रशासनाने संबंधित कंपन्यांविरोधातील कारवाईला गती दिली आहे. अमरावती जिल्ह्यात सात बियाणे कंपन्यांविरोधात ३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, आणखी २५ गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांतील तक्रारींची संख्या ४६५० वर पोहोचली असून, प्रयोगशाळेतील प्रतिकूल अहवालांच्या आधारे सहा कंपन्यांच्या परवान्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस कृषी आयुक्तालयाकडे करण्यात आली आहे.

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