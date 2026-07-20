Soya Bean Seed Scam: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांवर कारवाईची ‘कृषी’कडून शिफारस; अमरावती १००७, यवतमाळ ८३२, वर्धा ३३३ तर नागपुरात ५० तक्रारी

अमरावती/ वर्धा/ अकोला: सोयाबीन बियाण्यांची उगवण न झाल्याच्या वाढत्या तक्रारींनंतर प्रशासनाने संबंधित कंपन्यांविरोधातील कारवाईला गती दिली आहे. अमरावती जिल्ह्यात सात बियाणे कंपन्यांविरोधात ३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, आणखी २५ गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांतील तक्रारींची संख्या ४६५० वर पोहोचली असून, प्रयोगशाळेतील प्रतिकूल अहवालांच्या आधारे सहा कंपन्यांच्या परवान्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस कृषी आयुक्तालयाकडे करण्यात आली आहे..पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार अमरावती जिल्ह्यात बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स, ईगल, ओसवाल सीड, रवी सीड्स, ग्रीन रिव्होल्युशन, पार्श्व जेनेटिक्स, इनोव्हेज सीड्स, अंकुर, उत्तम, व्हीगर, एसकेबी सीड्स, ग्रीन गोल्ड आणि श्री श्री सीड्स या तेरा कंपन्यांविरोधात विविध पोलिस ठाण्यांत ३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित तक्रारींची पडताळणी पूर्ण होताच आणखी २५ गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना निस्ताने यांनी दिली..अकोल्यातही कारवाईचा धडाकाअकोल्यातही मोठी कारवाई करण्यात आली असून १० गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या सुमारे दोन हजारांपर्यंत तक्रारी आलेल्या आहेत. दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये मूर्तिजापूर येथे ओसवाल सीड्स, तेल्हारा येथे विगर सीड्स, ग्रीन गोल्ड सीड्स व दफ्तरी सीड्स, बाळापूर व अकोट येथे ईगल सीड्स, अकोला येथे ॲश्युअर सीड्स, पातूर येथे ऑस्कर सीड्स, तसेच बार्शीटाकळी येथे अंकुर आणि बाफना सीड्स, ईगल सीड्स कंपनीविरुद्ध बाळापूर आणि अकोट येथे स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने एकूण १० एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डाॅ. मुरली इंगळे यांच्या आदेशानुसार या कंपन्यांविरोधात पोलिसात तक्रार तेथील गुणवत्ता निरीक्षकाने दिली आहे..अमिताभ बच्चन पुन्हा हॉटसीटवर! 'कौन बनेगा करोडपती १८'ची तारीख अखेर जाहीर, यावेळी 'सोचना पड़ेगा'ची नवी थीम.आकडा साडेचार हजारांपुढेअमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत यंदा सोयाबीन उगवण न झाल्याच्या तक्रारी झपाट्याने वाढल्या आहेत. आठवडाभरापूर्वी १०४५ पर्यंत असलेला तक्रारींचा आकडा आता ४६५० वर पोहोचला आहे. प्रयोगशाळा तपासणीत काही बियाण्यांची उगवण क्षमता निर्धारित निकषांपेक्षा कमी आढळल्याने बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स, रवी सीड्स, पार्श्व सीड्स, इनोव्हेज सीड्स, ग्रीन गोल्ड सीड्स (इंदूर) आणि श्री श्री सीड्स या सहा कंपन्यांच्या परवान्यांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे..वर्ध्यात ३३३ तक्रारीवर्धा जिल्ह्यात निकृष्ट बियाण्यांबाबत ३३३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, ४८९ हेक्टर क्षेत्रावर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देण्याची घोषणा केली असली, तरी त्यासंदर्भातील अधिकृत आदेश अद्याप प्राप्त न झाल्याने अंमलबजावणी रखडली आहे.बुलडाण्यातही गुन्हादरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यात नांदुरा शहर पोलिस ठाण्यात ईगल सीड्स अँड बायोटेक प्रा. लि. (इंदूर) या कंपनीविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, बियाणे कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रयोगशाळा तपासणीत संबंधित नमुना अप्रमाणित आढळल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. दुसरीकडे, संबंधित कंपन्यांनी बियाण्यांमध्ये दोष नसल्याचा दावा करत, कमी पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानामुळे उगवणीवर परिणाम झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनी दुबार पेरणीचा खर्च, नुकसानभरपाई आणि तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे..Pandharpur Wari: सातारा जिल्ह्यातून निघाली वारी; आता समीप ती पंढरी, माउलींना भक्तिभावाने निरोप, बरडचा पाहुणचार स्वीकारत सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश."यंदा कंपनीच्या बियाण्यांना मोठी मागणी असल्याने सुमारे ७० टक्के विक्री अमरावती विभागात झाली. काही भागांत कमी पावसात पेरणी झाल्याने उगवण समस्या निर्माण झाली असावी, मात्र बियाण्यात कोणताही दोष नाही."- आदित्य जाधव, संचालक, बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स"अमरावती विभागात गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या बियाणे कंपन्यांच्या परवान्यावर कारवाईची शिफारस कृषी आयुक्तालयाकडे केली आहे."- गणेश घोरपडे, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती."राज्यातील ४० लाख हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत तक्रारींचे क्षेत्र अत्यल्प असल्याने सर्व प्रकरणांची शास्त्रीय तपासणी होणे आवश्यक आहे."- सौरभ बरबेटा, संचालक, इनोव्हेज सीड्स"निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांचा यंदाचा सोयाबीन हंगाम नासला आहे. त्यातच आता सोयाबीनचा हंगाम संपल्याने शेतकऱ्यांना आता बियाणे मिळाल्यास त्याचा कोणतही फायदा होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या उपायोजना न करता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल याकरता लागवड खर्चासह इतर अनुषंगिक खर्चाची तरतूद करून आर्थिक मदत केली पाहिजे."- कपिल पडघन, शेतकरी नेते, अमरावती"सोयाबीन उगवणीसाठी आवश्यक पाऊस आणि तापमान यंदा अनुकूल नव्हते. त्यामुळे उगवणीवर परिणाम झाला असावा. बोगस बियाणे विक्रीचा प्रश्नच उद्भवत नाही."- अभय माहेश्वरी, संचालक, रवी सीड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.