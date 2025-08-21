महाराष्ट्र बातम्या

तारापूर एमआयडीसीत वायू गळती; चार कामगारांचा मृत्यू; दोघांची प्रकृती चिंताजनक

Gas leak at a factory in Boisar's Tarapur MIDC leaves four workers dead: दुपारी या कंपनीत एलबेंडोझोल सुरु होते. उत्पादन सुरु असताना नायट्रोजनद्वारे प्रक्रिया होणाऱ्या टाकीच्या परिसरात नायट्रोजन वायूची गळती झाली. ज्या ठिकाणी हे कामगार काम करत होते हे सर्व बाधित झाले.
तारापूर एमआयडीसीत वायू गळती; चार कामगारांचा मृत्यू; दोघांची प्रकृती चिंताजनक
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुमित पाटील, बोईसर

बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील मेडली फार्मास्युटिकल्स (प्लॉट नंबर एफ - १३) या कंपनीत वायू गळती झाल्याने चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. या कंपनीतील दोन कामगार गंभीर असून त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
fire
death
palghar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com