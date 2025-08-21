तारापूर एमआयडीसीत वायू गळती; चार कामगारांचा मृत्यू; दोघांची प्रकृती चिंताजनक

सुमित पाटील, बोईसरबोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील मेडली फार्मास्युटिकल्स (प्लॉट नंबर एफ - १३) या कंपनीत वायू गळती झाल्याने चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. या कंपनीतील दोन कामगार गंभीर असून त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे..बोईसर औद्योगिक वसाहतीमध्ये गुरुवारी दुपारी अडीच ते तीन वाजेच्या दरम्यान प्लॉट नंबर १३ येथील मेडली फार्मा या कंपनीमध्ये नायट्रोजन रिएक्शन टँकमध्ये गॅस गळती झाल्याने अपघात घडला. त्यात सहा व्यक्ती बाधित झाले. त्यांना शिंदे हॉस्पिटल येथे भरती करण्यात आले होते. त्यातील चार व्यक्ती मयत आहेत.आणि दोघांची परिस्थिती गंभीर असून त्यांना अतिदक्षता विभागात (ICU) मध्ये भरती करण्यात आलेले आहे..Eco-friendly Ganpati: बाप्पांची मूर्ती बनवा स्वतःच्या हातांनी; इको-फ्रेंडली गणपतीसाठी तयारी सुरू करा आजपासून!.मयत लोकांमध्ये १. कल्पेश राऊत, २. बंगाली ठाकूर, ३. धीरज प्रजापती, ४. कमलेश यादव यांचा समावेश आहे. तर रोहन शिंदे आणि निलेश हाडळ हे जखमी झाले आहेत. मेडली फार्मासिटिकल्स लिमिटेडमध्ये दुपारी अचानक वायू गळती झाली आणि एकच गोंधळ उडाला. वायू गळतीमुळे सहा कामगारांची तब्येत खालावली. कामगारांना तात्काळ बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान चौघांचा मृत्यू झाला तर अन्य दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे..Ganpati Festival Toll Free: गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणित! कोकण प्रवास भाविकांना टोल फ्री, पास मिळवण्याची प्रक्रिया काय? जाणून घ्या.दुपारी या कंपनीत एलबेंडोझोल सुरु होते. उत्पादन सुरु असताना नायट्रोजनद्वारे प्रक्रिया होणाऱ्या टाकीच्या परिसरात नायट्रोजन वायूची गळती झाली. ज्या ठिकाणी हे कामगार काम करत होते हे सर्व बाधित झाले. त्या ठिकाणी प्राणवायूची मात्रा कमी झाल्याने चार कामगारांचा मृत्यू झाला असून दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. बेशुद्ध अवस्थेत या कामगारांना बोईसर येथील शिंदे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र चौघांचा आहे मृत्यू झाल्याचे डॉ. स्वप्नील शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.