Bombay High Court Alimony Ruling : पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त तर पोटगी नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Bombay High Court Rejects Interim Alimony Plea : पतीपेक्षा पत्नीचे उत्पन्न अधिक असल्यास तिला पोटगीचा हक्क नसतो,असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परदेशातील महागडे राहणीमान हे पोटगीचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अमेरिकेत राहणाऱ्या उच्चशिक्षित आणि नोकरदार महिलेची दरमहा एक लाख रुपयांची अंतरिम पोटगीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे..न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्ती महिला २०११ पासून अमेरिकेत राहत आहे. तिचे उत्पन्न स्थिर असूनही अमेरिकेतील महागड्या राहणीमानामुळे ते अपुरे पडत असल्याचा दावा तिने केला होता. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य ठरवला..काय आहे प्रकरण? पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने २०२३ मध्ये या दांपत्याचा घटस्फोट मंजूर केला होता. त्यावेळी कायमस्वरूपी पोटगी नाकारली होती. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करताना महिलेने खटला प्रलंबित असताना दरमहा एक लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी मागितली होती..Bombay High Court : पोटगीची मागणी म्हणजे खंडणीच, उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी, नेमकं काय आहे प्रकरण?.उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम २४ चा संदर्भ देत म्हटले की, या तरतुदीचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत जोडीदाराला उदरनिर्वाहासाठी आधार देणे हा आहे. स्वतःचे उत्तम उत्पन्न असताना आलिशान राहणीमान राखण्यासाठी पतीकडून अतिरिक्त खर्च मागणे कायद्याच्या हेतूविरुद्ध आहे..न्यायालयाने नमूद केले की, पोटगीचा मुख्य उद्देश उदरनिर्वाह आहे, अतिरिक्त खर्च भागवणे नव्हे. केवळ परदेशात राहत असल्याच्या कारणावरून पोटगी मागता येणार नाही. याचिकाकर्ती उच्चशिक्षित आणि नोकरीत असल्याने न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.