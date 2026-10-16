Bombay High Court Decision : महाराष्ट्रात दिवाळीत फटाके फोडण्यावर निर्बंध; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय!

मुंबई : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर वाढणारे हवेचे आणि आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. .राज्यातील सर्व सार्वजनिक रस्ते, पदपथ (फुटपाथ) आणि गर्दीच्या ठिकाणी फटाके फोडण्यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली असून, हवेची गुणवत्ता आणि सर्वसामान्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे थेट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत..हवेची खालावलेली गुणवत्ता अन् आरोग्याची चिंतासणासुदीच्या काळात मुंबई, पुणे आणि राज्यातील प्रमुख शहरांमधील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचत असल्याच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही गंभीर भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उत्सवाचा आनंद साजरा करताना ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि श्वसनाचे आजार असलेल्या रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. .सार्वजनिक वाहतुकीच्या रस्त्यांवर आणि दाट वस्तीत फटाके वाजवल्याने विषारी धूर साचून राहतो व आगीच्या दुर्घटना घडतात; त्यामुळे रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे..स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना कडक निर्देशउच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस दल आणि सर्व महानगरपालिकांना या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून फटाके फोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी शहरात विशेष पथके तैनात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. .नागरिकांनी केवळ अधिकृत मोकळ्या मैदानांमध्येच पर्यावरणपूरक नियमांचे भान ठेवून फटाके फोडावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यंदाच्या दिवाळीत रस्त्यांवर फटाके फोडणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.