महाराष्ट्र बातम्या

Bombay High Court Decision : महाराष्ट्रात दिवाळीत फटाके फोडण्यावर निर्बंध; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय!

वायू आणि ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी हायकोर्टाची कडक पावले; सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास सक्त मनाई
Strict prohibition on bursting crackers on public roads and footpaths; Strict orders to police

Strict prohibition on bursting crackers on public roads and footpaths; Strict orders to police

Sakal

विनयन वाघमारे
Updated on

मुंबई : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर वाढणारे हवेचे आणि आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे.

Loading content, please wait...
bombay high court
Diwali
Diwali Bonus
Firecrackers
Bombay High Court appointments
Diwali celebrations during Independence
Diwali celebrations 2023
Diwali cultural events
Diwali celebrations
Marathi News Esakal
www.esakal.com