Bombay High Court : पोटगीची मागणी म्हणजे खंडणीच, उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

मुंबई उच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादांच्या नावाखाली होणाऱ्या ब्लॅकमेलिंग आणि खंडणीच्या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती रणजीतसिंह भोसले यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले की, कल्याणकारी कायद्यांचा वापर पैसे उकळण्यासाठी होऊ देणार नाही. पहिले लग्न लपवून दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मागणे हे खंडणी उकळण्यासारखे आहे. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..प्रकरण काय आहे?पुण्यातील एका याचिकाकर्त्याने एका विवाह संकेतस्थळावरून एका महिलेशी ओळख झाल्यावर सप्टेंबर २०१५ मध्ये विवाह केला. लग्नानंतर पतीला समजले की, त्याची पत्नी यापूर्वी दुसऱ्या एका व्यक्तीशी लग्न करून घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करत आहे. ॲपवर नोंदणी करताना तिने स्वतःला ‘अविवाहित’ म्हणून जाहीर केले होते..विवाहानंतर पत्नी ऑस्ट्रेलियात गेली आणि तिने पतीकडे ‘पोटगी’च्या नावाखाली २५ लाख रुपयांची मागणी केली. पैसे न दिल्यास आत्महत्या करून त्याला फासावर लटकवण्याची धमकीही दिली. यानंतर तिने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध कलम ४९८-अ (दहेज छळ), कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, अॅट्रॉसिटी आदी गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल केले. .प्रत्युत्तरादाखल पत्नीच्या आईने (सासू) पतीविरुद्ध खंडणी, फसवणूक आणि द्विविवाहाचे गुन्हे दाखल केले. न्यायालयाने याचिकाकर्तीच्या (पत्नीच्या) स्वतःच्या जबाबाचा हवाला देत म्हटले की, “तिने स्वतः कबूल केले आहे की तिचे पहिले लग्न अस्तित्वात होते. अशा स्थितीत दुसरे लग्न करून दुसऱ्या पतीकडून २५ लाखांची ‘पोटगी’ मागणे हा युक्तिवाद पूर्णपणे अस्वीकारार्ह, आश्चर्यकारक आणि हास्यास्पद आहे.”.Shrirampur News: लग्नानंतर दहा दिवसांतच तरुणाने जीवन संपवले; श्रीरामपूर तालुक्यातील खळबळजनक घटना; पत्नीने अश्लील व्हिडिओ पाठवले अन् काय घडलं!.न्यायमूर्तींनी पुढे स्पष्ट केले की,संबंधित महिलेने कल्याणकारी कायद्यांचा गैरवापर करून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. तिच्या कारवायांमागे वैयक्तिक सूड, द्वेष आणि आर्थिक फायद्याचा हेतू आहे. नातेवाईकांना केवळ सामान्य आणि अस्पष्ट आरोपांवर आधारित आरोपी करण्याची वाढती प्रवृत्ती न्यायालयाने कठोरपणे रोखली पाहिजे..पत्नीविरुद्ध दाखल गुन्हा कायम ठेवण्यात आला. तिच्याविरुद्धचा फौजदारी खटला सुरू राहणार आहे. तिच्या आई आणि भावाविरुद्ध ठोस पुरावे नसल्याने त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.