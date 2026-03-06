Devendra Fadnavis: शिंदेंच्या दरे गावात फडणवीस उभारणार तणाव मुक्तीकेंद्र, बजेटमध्ये केली घोषणा; काय म्हणाले?

Eknath Shinde: राज्याचे दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. तर लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना कसलीही चिंता करण्याची गरज नसून ही योजना सुरुच राहणार असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं..साताऱ्यात दरे गावात ताणतणावमुक्ती केंद्रराज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा येथील दरे गावामध्ये ताणतणावमुक्ती केंद्राची घोषणा करण्यात आलेली आहे. गावात निसर्गोपचार केंद्र, जीवनशैलीजन्म आजार, मानसिक आरोग्य, ताणतणाव तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवांसाठी केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. तशी घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली आहे. तसेच मुंबई महानगर परिसरामध्ये सर्वांगीण आरोग्य आणि वेलनेस जागतिक केंद्र उभारण्यात येणार आहे..Farmer Loan: अटी-शर्तींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून बाहेर राहणार; राजू शेट्टींनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा.दरे गावाची कायमच चर्चाएकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती, तेव्हापासून त्यांचं मूळगाव असलेल्या दरे गावची चर्चा आहे. दरे गावात ते सातत्याने जातात आणि स्वतः शेती करतात. त्यांच्याकडे स्ट्रॉबेरी, ऊस आणि इतर फळपिकं असतात. मात्र त्यांचा दरे दौरा कायम चर्चेत असतो. ते नाराज असतात तेव्हा गावी जातात, अशी चर्चा कायम होते. जेव्हा-जेव्हा सत्तासंघर्ष उभा रहातो, तेव्हा शिंदे गावात निघून जातात आणि काही दिवसांनी माघारी येतात. तिथेच अनेक गुंतागुंतीची प्रकरणं त्यांनी मार्गी लावल्याचं नेहमी बोललं जातं. त्याच त्यांच्या दरे गावात आता ताणतणाव मुक्ती केंद्र स्थापन होणार असल्याने त्याची वेगळीच चर्चा रंगतेय..अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर सरकारी नोकरी मिळणार! महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; पुनर्वसनासाठी अभ्यास गट स्थापन.लाडक्या बहिणींचा अपेक्षाभंगअर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींसाठी २१०० रुपयांची घोषणा होईल, असं बोललं जात होतं. मात्र प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी २१०० रुपयांचा उल्लेखही केला नाही. विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्य सरकराचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे नेमकी घोषणा कधी होणार, असा प्रश्न लाभार्थी महिलांसमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.