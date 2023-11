मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेची लाईफलाईन असलेली एसटी अर्थात राज्य परिवहन महामंडळानं यंदाच्या दिवाळीत उत्पन्नाचा सर्वोच्च आकडा पार केला. एसटीच्या इतिहासात यंदाच्या दिवाळी आत्तापर्यंतची सर्वाधी कमाई झाली. एसटीनं ९५ कोटींहून अधिक पैसे कमावले आहेत. (Bumper earnings of MSRTC ST earned more than 95 crores in Diwali season)

एसटीनं रचला सर्वाधिक उत्पन्नाचा विक्रम!

एबीपी माझ्याच्या वृत्तानुसार, एसटीनं सर्वोच्च उत्पन्नाचा विक्रम रचला आहे. दिवाळीदरम्यान एसटीनं ९५ कोटी ३५ लाख रुपये कमावले आहेत. यामुळं एसटी महामंडळाची खऱ्या अर्थान दिवाळी झाली आहे. (Latest Marathi News)

एकाच दिवसात ३५ कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवलं

एसटीनं दिवाळीच्या काळात गेल्या आठवडाभरात बंपर कमाई केली. यामध्ये १६ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी एसटीनं विक्रमी ३५ कोटी १८ लाख रुपये कमावले आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

राज्यातील सणासुदीचा काळ हा एसटीसाठी कमाईचा सिझन असतो. कारण या काळात मोठ्या शहरांमध्ये कामधंद्यानिमित्त असलेले लोक मोठ्या प्रमाणावर गावाकडं स्थलांतर करत असतात. ग्रामीण भागात प्रवासासाठी एसटी हा एकमेवर पर्याय आहे. त्यामुळं नागरिकांचा एसटीनं प्रवास करण्यावर सर्वाधिक भर असतो. त्यात दिवाळी, भाऊबीज, पाडवा या दिवशी एसटी स्थानकांवर प्रवाशांची झुंबड उडालेली असते.