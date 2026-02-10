महाराष्ट्र बातम्या

Cabinet Meeting: पुण्यातल्या पुरंदर विमानतळाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय; अटल सेतूच्या जवळ उभारणार तिसरी मुंबई

Maharashtra Cabinet Decision Approval for Purandar Airport and 'Third Mumbai' Project: मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत तीन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
esakal

संतोष कानडे
Updated on

CM Devendra Fadnavis: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी आज पदभार स्वीकारला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या बैठकीत राज्याच्या हिताचे कोणते निर्णय घेण्यात आले, याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली.

Devendra Fadnavis
pune
Airport
Maharashtra Government
Cabinet Meeting

