Cabinet Meeting: पुण्यातल्या पुरंदर विमानतळाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय; अटल सेतूच्या जवळ उभारणार तिसरी मुंबई

CM Devendra Fadnavis: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी आज पदभार स्वीकारला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या बैठकीत राज्याच्या हिताचे कोणते निर्णय घेण्यात आले, याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने पुण्यातील पुरंदर येथे नव्याने विमानतळ होणार आहे. त्याच्या भूमिअधिग्रहणासाठी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी निधी उभारण्यासाठीही मान्यता देण्यात आल्याचे फडणवीसांनी सांगितलं. तसेच या विमानतळासाठी आता ९६ टक्के जागा मालकांनी संमती दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता प्राईज निगोसिएशन करुन जमीन अधिग्रहण करु, असं त्यांनी सांगितलं..Dhayari Road Accidents: धायरीत निसरड्या रस्त्यामुळे वारंवार अपघात; कचरा वाहणाऱ्या वाहनांमधून गळणारे दूषित पाणी रस्त्यावर.शिवाय १ जूनपर्यंत हे भूमिअधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न आहे, तसा सहा महिन्यांचा अवधी दिलेला असून ज्यांची संमती मिळालेली नाही त्यांच्या काही कायदेशीर अडचणी आहेत, त्या आम्ही दूर करु, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले..तिसरी मुंबई उभारणारमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएमआरडीएला मुंबईत अटल सेतूच्या जवळ प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून जी जागा आपण दिली आहे, आज त्या ठिकाणी सीडको आणि एमआयडीचे रुल लागू केले आहेत. त्यामुळे आता जमीन अधिग्रहीत करण्यात येईल, अशी मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. त्यामुळे तिसरी मुंबई संकल्पनेला चालना मिळणार आहे..त्यांनी माझं उघडउघड शोषण केलं... अरुणा इराणी यांचे मेहमूद यांच्यावर धक्कादायक आरोप; म्हणाल्या, 'माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का 
.आठ लाख एकर जमीन ओलिताखालीजलसंपदा विभागातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. जवळपास ४० प्रकल्प आणि १०० कॅनॉल पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीचं कर्ज घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. हे सगळे प्रकल्प पुढच्या एक ते दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतात. कॅनॉलचं अद्यावतीकरण करण्यात येणार सून यामुळे साडेचार लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येईल. तर ४० प्रकल्पामुळे साडेतीन लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे..