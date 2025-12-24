महाराष्ट्र बातम्या

Cabinet Meeting: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरी! कॅबिनेट बैठकीत निर्णय; निवडणुकीबाबतही मोठं पाऊल

Maharashtra Cabinet approves major decisions on municipal elections: अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेला व्यक्ती सदस्य म्हणून निवडून आला असेल तर त्याला दोन्ही पदावर रहाता येणार.
devendra fadnavis ajit pawar eknath shinde

devendra fadnavis ajit pawar eknath shinde

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Devendra Fadnavis: राज्यात नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये अध्यक्ष म्हणून थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षास, जर त्याच निवडणुकीत तो सदस्य म्हणून निवडून आला असेल, तर त्याला एकाचवेळी तर दोन्ही पदांवर राहता येणार आहे. याबाबतचा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
NCP
Eknath Shinde
Cabinet Meeting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com