Calligraphy Awareness: सुलेखनाबाबत समाजात जागरूकता निर्माण व्हावी: अच्युत पालव, अभिषेक सिंह यांची अपेक्षा

मुंबई: ‘‘आपण जे लिहितो, त्या अक्षरांतून अर्थ स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. सुलेखनाबाबत जागरूकता निर्माण होण्यासाठी मुलांना शाळेपासूनच याचे शिक्षण द्यायला हवे,’’ असे मत प्रसिद्ध सुलेखनकार अच्युत पालव यांनी व्यक्त केले. ‘‘आपल्या देशातील लिपींचे वैविध्य जपून परंपरा निर्माण करावी,’’ अशी भूमिका कॅलिग्राफी फाउंडेशनचे संस्थापक अभिषेक वर्धन सिंह यांनी मांडली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’अंतर्गत आयोजित ‘इंक, लाइन अँड मिनिंग’ या चर्चासत्रात भारत आणि चीन यांच्यातील सांस्कृतिक समानतेचा शोध घेताना सुलेखन कलेचे उदाहरण प्रभावीपणे मांडण्यात आले. अच्युत पालव आणि अभिषेक वर्धन सिंह यांनी रेषांचे अर्थ उलगडून सांगितले. रघुनीता गुप्ता यांनी सूत्रसंचालन केले. .‘‘सुलेखनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी देशभर प्रवास करीत असताना लोकांनी कॅलिग्राफी आणि सोनोग्राफी यातील फरक विचारला, तेव्हाच या क्षेत्रात खूप काम करण्याची गरज असल्याचे समजले. यासाठी सरकारने पुढाकार घेत शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना सुलेखनाचे धडे द्यावेत,’’ असे पालव म्हणाले. .‘‘चीनची चित्रलिपी असल्याने आणि भारतीय लिपी उच्चारानुसार असल्याने त्यात मूलतः फरक असला तरी यामुळेच सुलेखन ही एकाचवेळी आध्यात्मिक साधना आणि कृतिशील कला बनली आहे. शब्दांची देवाणघेवाण झाल्यास दोन्हीकडील सुलेखन कला अधिक समृद्ध होऊ शकते,’’ असा विश्वास पालव यांनी व्यक्त केला. ‘‘प्रत्येक राज्यात लिपींचे संग्रहालय उभारले जावे,’’ असे आवाहन पालव यांनी सरकारला केले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.लिपीची विविधताअभिषेक वर्धन सिंह यांनी आपली भूमिका मांडताना लिपीचे रूपांतर आणि अंगीकार यावर भर दिला. ‘‘आपल्याकडे लिपीची विविधता आहे. आपल्याला त्यातील विविधता मान्य करून तो बदल अंगीकार करायला हवा. लिपी, भाषा आणि साधन यांची प्रचंड विविधता असणाऱ्या आपल्या देशात सुलेखनाची मोठी परंपरा निर्माण होणे आवश्यक आहे. भारताने जगाला खूप काही दिले आहे, जगापासून खूप काही शिकण्याची वृत्ती जोपासल्यास फायदा होऊ शकतो,’’ असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.