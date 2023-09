Jalna Maratha Protest : जालना येथील मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कडून खबरदारी

Maharashtra Police Lathicharge In Jalna : जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित कारवाईचा निषेध करण्यासाठी राज्यभर मराठा समाज आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. (Caution from ST in wake of Maratha andolan in Jalna maharashtra news)

या पार्श्वभूमीवर राज्य परिवहन महामंडळाने राज्यातील सर्व एसटी आगारांना निर्देश देऊन एसटीच्या मालमत्तांचे नुकसान होणार नाही यासाठी खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्थानिक पातळीवर पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांच्या संपर्कात राहून एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी बस रस्त्यावर आणायची की नाही याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश एसटीच्या मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयाकडून सर्व आगारांना देण्यात आले आहेत.