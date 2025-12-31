महाराष्ट्र बातम्या

अनेक जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या ६-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला केंद्राची मंजुरी; मोदी सरकारचा महाराष्ट्रासाठी मोठा निर्णय

Maharashtra Greenfield Corridor Project: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विकसित होणाऱ्या १९,१४२ कोटी रुपयांच्या ६-लेन ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (३१ डिसेंबर २०२५) केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळाने (CCEA) महाराष्ट्रातील ६-लेन ग्रीनफील्ड, प्रवेश-नियंत्रित नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉरच्या बांधकामाला मंजुरी दिली. एकूण ३७४ किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर बीओटी (टोल) पद्धतीने सुमारे १९,१४२ कोटी रुपयांच्या खर्चाने विकसित केला जाईल.

