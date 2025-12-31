अनेक जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या ६-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला केंद्राची मंजुरी; मोदी सरकारचा महाराष्ट्रासाठी मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (३१ डिसेंबर २०२५) केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळाने (CCEA) महाराष्ट्रातील ६-लेन ग्रीनफील्ड, प्रवेश-नियंत्रित नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉरच्या बांधकामाला मंजुरी दिली. एकूण ३७४ किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर बीओटी (टोल) पद्धतीने सुमारे १९,१४२ कोटी रुपयांच्या खर्चाने विकसित केला जाईल..हा कॉरिडॉर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर सारख्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडेल आणि पुढे कुर्नूलला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या प्रवेश-नियंत्रित, ६-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरच्या बांधकामामागील प्राथमिक उद्दिष्ट प्रवास कार्यक्षमता सुधारणे आहे. .Train Schedule: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबई-पुणे आणि मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल होणार; १ जानेवारीपासून अंमलबजावणी.या कॉरिडॉरद्वारे नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) कनेक्टिव्हिटीमुळे एनआयसीडीसीच्या कोपर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख औद्योगिक नोड्सपर्यंत आणि तेथून मालवाहतुकीची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारेल. शिवाय ते पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या नाशिक-तळेगाव दिघे विभागाच्या विकासाची गरज देखील पूर्ण करते, ज्याला एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेला एक नवीन एक्सप्रेसवे प्रकल्प म्हणून ओळखले आहे..या प्रकल्पामुळे सुरक्षितता आणि सुरळीत वाहतूक प्रवाहासाठी डिझाइन केलेला हाय-स्पीड कॉरिडॉर उपलब्ध होईल. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि ऑपरेशनल खर्च देखील कमी होईल. याव्यतिरिक्त, नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करून हा प्रकल्प एकूण आर्थिक विकासात लक्षणीय योगदान देईल..हा ६-लेन, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर बंद टोलिंग सिस्टीमसह विकसित केला जाईल, ज्याचा सरासरी वाहन वेग ६० किमी/तास आणि डिझाइन वेग १०० किमी/तास असेल. यामुळे एकूण प्रवास वेळ अंदाजे १७ तासांचा होईल, जो सध्याच्या ३१ तासांच्या तुलनेत अंदाजे ४५ टक्के कमी होईल. यामुळे प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी सुरक्षित, जलद आणि अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान होईल..New Year: पार्टी ऑल नाईट! महाराष्ट्रात हॉटेल्स-पब पहाटे ५ वाजेपर्यंत खुले राहणार; फक्त एकच अट, पण कोणती?.१९,१४२ कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या या कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे अंदाजे २५.१०६ दशलक्ष मनुष्यदिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि ३१.३८३ दशलक्ष मनुष्यदिवस अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. शिवाय, प्रस्तावित कॉरिडॉरसह वाढत्या आर्थिक क्रियाकलापांमुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.