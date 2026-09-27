महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: दिवाळी, छठपूजेसाठी मध्य रेल्वेच्या ४१८ गाड्या, आरक्षण सुरू; 'अशी' करा सीट बुक

Central Railway Diwali Special Trains: दिवाळी आणि छठ उत्सवनिमित्त मध्य रेल्वेने ४१८ विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे.
Central Railway Diwali Special Trains

Central Railway Diwali Special Trains

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दिवाळी आणि छठ उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने विविध मार्गावर ४१८ विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूरसह विविध स्थानकांहून उत्तर भारत, दक्षिण भारताच्या गाड्यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
railway
Mumbai
central railway
Railway Administration
Diwali
Marathi News Esakal
www.esakal.com