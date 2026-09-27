Central Railway: दिवाळी, छठपूजेसाठी मध्य रेल्वेच्या ४१८ गाड्या, आरक्षण सुरू; 'अशी' करा सीट बुक

मुंबई : दिवाळी आणि छठ उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने विविध मार्गावर ४१८ विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूरसह विविध स्थानकांहून उत्तर भारत, दक्षिण भारताच्या गाड्यांचा समावेश आहे. .आरक्षण सुरूकाही विशेष गाड्यांचे आरक्षण २७ सप्टेंबरपासून, तर उर्वरित गाड्यांचे आरक्षण २८ सप्टेंबरपासून संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर सुरू होईल. प्रवाशांना IRCTCची वेबसाईट तसेच RailOne App द्वारे तिकीट बुक करता येणार आहे. तर जनरल डब्यांसाठी UTS ॲपद्वारे सामान्य दराने तिकिटे उपलब्ध असणार आहेत..Konkan Railway: मुंबई-गोवा प्रवासासाठी कोकण रेल्वेचा नवा पर्याय, विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक आणि थांबे.सीएसएमटी-गोरखपूरसाठी १६ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर या कालावधीत रोज विशेष गाडी धावणार आहे. सीएसएमटीहून रात्री १०.३० वाजता ही गाडी सुटणार आहे. सीएसएमटी-लातूर यादरम्यान १३ ऑक्टोबर ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत दर मंगळवार आणि गुरुवारी विशेष गाडी चालविण्यात येणार आहे..सीएसएमटी-नागपूर यादरम्यान १७ ऑक्टोबर ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान दर शनिवारी सुपरफास्ट विशेष गाडी धावेल. सीएसएमटी-कोल्हापूर यादरम्यान १५ ऑक्टोबर ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान दर गुरुवारी विशेष गाडी उपलब्ध असेल..Mumbai News: मुंबईतील शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आरोपी ताब्यात; घटनेने राजकारणात खळबळ .लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी)-मऊ आणि एलटीटी-बनारस यादरम्यान द्विसाप्ताहिक विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत. एलटीटी-गोरखपूर यादरम्यानही १६ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबरदरम्यान दररोज विशेष गाडी धावणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.