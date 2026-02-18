महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: चाकरमान्यांना दिलासा! होळी, उन्हाळी सुट्टीसाठी विशेष रेल्वे, १००हून अधिक गाड्यांचे आयोजन; पाहा वेळापत्रक

Special Railway Train: होळी आणि उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गावी जाणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Central Railway 186 Special Train

Central Railway 186 Special Train

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : होळीचा सण आणि उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काळात होणारी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १८६ विशेष गाड्या चालविण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ९४ होळी विशेष आणि ९२ अतिरिक्त उन्हाळी विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. मुंबई आणि पुणे या प्रमुख शहरांतून देशातील विविध महत्त्वाच्या स्थानकांदरम्यान या गाड्या धावणार आहेत.

