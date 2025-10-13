महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळी गिफ्ट! प्रवाशांसाठी सोडणार १६६२ उत्सव गाड्या, कधी अन् कुठे? वाचा वेळापत्रक

Special Trains For Diwali: दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. यामुळे मध्य रेल्वेने विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीची रेल्वे प्रशासनाने दखल घेतली असून, यंदा मध्य रेल्वेकडून विक्रमी १ हजार ६६२ उत्सव विशेष गाड्या चालवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १ हजार ४३२ गाड्या मध्य रेल्वेच्या तर उर्वरित इतर रेल्वे झोनच्या आहेत. या सर्व गाड्यांपैकी आतापर्यंत तब्बल ७९.३७ टक्के आरक्षण पूर्ण झाले असून, बहुतेक गाड्या हाऊसफुल होण्याचा मार्गांवर आहेत.

