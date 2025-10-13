Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळी गिफ्ट! प्रवाशांसाठी सोडणार १६६२ उत्सव गाड्या, कधी अन् कुठे? वाचा वेळापत्रक

मुंबई : दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीची रेल्वे प्रशासनाने दखल घेतली असून, यंदा मध्य रेल्वेकडून विक्रमी १ हजार ६६२ उत्सव विशेष गाड्या चालवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १ हजार ४३२ गाड्या मध्य रेल्वेच्या तर उर्वरित इतर रेल्वे झोनच्या आहेत. या सर्व गाड्यांपैकी आतापर्यंत तब्बल ७९.३७ टक्के आरक्षण पूर्ण झाले असून, बहुतेक गाड्या हाऊसफुल होण्याचा मार्गांवर आहेत..मध्य रेल्वेच्या पाच विभागांपैकी मुंबई विभागातून सर्वाधिक म्हणजे २९६ गाड्या सुटणार आहेत. या गाड्यांमध्ये आतापर्यंत ७६.२३ टक्के आरक्षण पूर्ण झाले आहे. मुंबईहून सुटणाऱ्या गाड्यांना उत्तर भारतात जाणाऱ्या कामगार आणि प्रवाशांची मोठी मागणी आहे. मुंबई, पुणे, सोलापूर, भुसावळ आणि नागपूर विभागातून चालवल्या जाणाऱ्या या गाड्यांमुळे प्रवाशांना दिवाळी व छठ सण गावी साजरा करण्याची संधी मिळत आहे..जगातील सर्वात लहान हॉटेल कोणतं? त्यातील रूमचा आकार वाचून व्हाल थक्क....उत्तर प्रदेश-बिहारकडे गाड्यांची सर्वाधिक मागणीउत्तर भारतातील राज्यांकडे जाणाऱ्या गाड्यांचे प्रमाण यंदा अधिक आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे जाणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण काही तासांतच पूर्ण झाले आहे. वाराणसी, गोरखपूर, दानापूर, बनारस, गाजीपूर, मऊ, सहरसा आणि रक्सौल या मार्गांवर गाड्या वाढवण्यात आल्या आहेत..प्रवाशांचा ओघ वाढतादरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई, पुणे, ठाणे आणि कल्याण रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची तुफान गर्दी दिसून येत आहे. अनेकांनी तिकीट आरक्षण मिळावे म्हणून ऑनलाईन तसेच काउंटरवर रांगा लावल्या आहेत. काही प्रवाशांनी ‘वेटिंग लिस्ट’वर तिकीट घेऊन गाडीत प्रवास करण्याचा पर्याय निवडला आहे.रेल्वे प्रशासनाने गर्दी नियंत्रणासाठी पोलिस आणि आरपीएफ कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त नेमणूक केली आहे. तसेच प्लॅटफॉर्मवर गाड्यांची अचूक माहिती देण्यासाठी अतिरिक्त अनाउन्समेंट बूथ आणि हेल्प डेस्क सुरु करण्यात आले आहेत..मुख गंतव्य गाड्याउत्तर प्रदेश वाराणसी -२०गोरखपूर -१३१बनारस -२०गाजीपूर -१९मऊ-२९गोमतीनगर -६.Maharashtra: आता लहान मासे पकडले तर थेट कारवाई! माशांच्या पुनरुत्पादनासाठी महायुती सरकारचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय.बिहारदानापूर - १८४सहरसा ११रक्सौल १०दिल्ली- एनसीआरहजरत निजामुद्दीन -४०झाशी -२०.महाराष्ट्र अंतर्गतकोल्हापूर -६८लातूर -४७अमरावती -८करमाळी -९नागपूर -३८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.