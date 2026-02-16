Central Railway: शिमग्याला गावी जाणाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! विशेष रेल्वे गाड्यांना मुदतवाढ, आरक्षण सुरू; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : होळी व उन्हाळी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने ३४ विशेष गाड्यांच्या सेवेला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे होळीनिमित्त बाहेरगावी जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. या गाड्यांचे आरक्षण (ता. १६) सुरू होत आहे..रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक ०४७१५ बिकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक विशेष गाडी २८ फेब्रुवारी २०२६पर्यंत अधिसूचित होती; ती आता २८ मार्च २०२६पर्यंत दर शनिवारी धावणार आहे. परतीची ट्रेन क्रमांक ०४७१६ साईनगर शिर्डी-बिकानेर विशेष १ मार्चऐवजी २९ मार्च २०२६पर्यंत दर रविवारी चालवण्यात येईल..Mumbai News: दंड की चेष्टा? BMC अधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं ठोठावला ११ रुपयांचा दंड, २ दिवसाची दिलीय मुदत; प्रकरण काय?.ट्रेन क्रमांक ०४७२५ हिसार-खडकी साप्ताहिक विशेष २२ फेब्रुवारीपर्यंत नियोजित होती. ती आता २९ मार्च २०२६ पर्यंत दररविवारी धावेल. ट्रेन क्रमांक ०४७२६ खडकी-हिसार विशेष २३ फेब्रुवारीऐवजी ३० मार्च २०२६पर्यंत दर सोमवारी चालवली जाईल..ट्रेन क्रमांक ०९६२५ अजमेर-दौंड साप्ताहिक विशेष २६ फेब्रुवारीऐवजी २६ मार्च २०२६ पर्यंत दर गुरुवारी धावेल, तर ट्रेन क्रमांक ०९६२६ दौंड-अजमेर विशेष २७ मार्च २०२६ पर्यंत दर शुक्रवारी वाढवण्यात आली आहे. ट्रेन क्रमांक ०९६२७ अजमेर-सोलापूर विशेष २५ फेब्रुवारीऐवजी २५ मार्च २०२६ पर्यंत दर बुधवारी धावेल. .Mumbai : अल्पवयीनाने कारनं उडवलं, १० दिवसांनी पतीचा मृत्यू; पत्नीची प्रकृतीही चिंताजनक.ट्रेन क्रमांक ०९६२८ सोलापूर-अजमेर विशेष २६ मार्च २०२६ पर्यंत दर गुरुवारी चालवण्यात येणार आहे. रेल्वेने स्पष्ट केले की, या सर्व गाड्यांचे वेळापत्रक, मार्ग, थांबे व रचना यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.