Central Railway Special Train: प्रवासाचा प्लॅन ठरवण्याआधी वाचा! मुंबईहून कोकणात-नागपूर जाण्यासाठी विशेष गाड्या, संपूर्ण वेळापत्रक इथे पाहा

मुंबईतून नागपूर आणि मडगावकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मध्य रेल्वेने वाढत्या गर्दीचा विचार करून २५ जानेवारीला दोन वेगळ्या मार्गांवर खास रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सेवांमुळे मुंबईकरांना सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होणार असून, प्रवास अधिक सुलभ होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि नागपूर दरम्यान तसेच लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि मडगाव दरम्यान या गाड्या धावतील. प्रवाशांच्या मागणीनुसार ही व्यवस्था करण्यात आली..प्रथम, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते नागपूर या मार्गावर एकूण दोन फेऱ्या चालवल्या जाणार आहेत. पहिली गाडी म्हणजे क्रमांक ०२१३९, जी २५ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे ००.२० वाजता मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावरून निघेल. हा प्रवास त्याच दिवशी दुपारी १५.३० वाजता नागपूरला संपेल. दुसरी गाडी क्रमांक ०२१४० ही नागपूरहून २५ जानेवारीला संध्याकाळी २०.०० वाजता सुरू होईल आणि पुढच्या दिवशी दुपारी १३.३० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला येईल. या दोन्ही गाड्या प्रवाशांना आरामदायी प्रवास देतील..Mumbai News: इमारतीतील बेकायदा बांधकाम पाडा, अग्निसुरक्षेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश!.थांब्यांची यादीया मार्गावरील थांब्यांची यादी पाहता, दादर, ठाणे आणि कल्याण हे सुरुवातीचे मुख्य थांबे आहेत. त्यानंतर इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा अशी स्टॉप्स आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांना फायदा होईल. गाडीची रचना अतिशय आधुनिक आहे. यात एक एसी टू-टियर डबा, सहा एसी थ्री-टियर डबे, नऊ स्लीपर क्लास डबे, चार जनरल सेकंड क्लास डबे, एक जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅन आणि एक जनरेटर व्हॅन समाविष्ट आहे. ही सर्व एलएचबी कोचेसची आहेत, ज्या सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासासाठी ओळखल्या जातात..लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मडगावदुसरा मार्ग म्हणजे लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मडगाव. येथेही दोन फेऱ्या असतील. गाडी क्रमांक ०११२९ ही २५ जानेवारीला पहाटे ०१.०० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून निघेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १२.०० वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीची गाडी क्रमांक ०११३० मडगावहून दुपारी १४.३० वाजता सुरू होईल आणि पुढच्या दिवशी पहाटे ०४.०५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसला येईल. या मार्गावर थांबे ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आदवली, विलावडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड अशी आहेत. हे थांबे कोकणातील विविध भागांना जोडतात, ज्यामुळे पर्यटन आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे उपयुक्त ठरेल..गर्दीच्या काळात प्रवाशांना अतिरिक्त पर्यायगाडीची रचना येथे एक एसी टू-टियर, तीन एसी थ्री-टियर, आठ स्लीपर क्लास, चार जनरल सेकंड क्लास आणि दोन जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅन अशी आहे. ही आयसीएफ डब्यांची आहेत, ज्या विश्वसनीय आणि पारंपरिक शैलीत बनलेल्या आहेत. या विशेष सेवांमुळे गर्दीच्या काळात प्रवाशांना अतिरिक्त पर्याय मिळतील, ज्यामुळे नियमित गाड्यांवरील दबाव कमी होईल..बुकिंग सुरूगाडी क्रमांक ०२१३९, ०२१४० आणि ०११२९ साठी बुकिंग २३ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होत आहे. हे आरक्षण सर्व पीआरएस काउंटरवर तसेच आयआरसीटीसीच्या अधिकृत वेबसाइट www.irctc.co.in वर उपलब्ध असेल.एकंदरीत, या विशेष गाड्या सुरू होणे हे प्रवाशांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत रेल्वेने हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे मुंबई ते नागपूर आणि मुंबई ते मडगाव असा प्रवास अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल..Mumbai Animal Cruelty Case: मुंबईत अमानुष कृत्य! अडीच महिन्यांच्या श्वानाच्या पिल्लावर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला अर्धनग्न अवस्थेत अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.